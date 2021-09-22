Звезда сериала "ИП Пирогова" вновь стала мамой

Актриса поделилась радостной новостью.

Звезда сериала "ИП Пирогова" сообщила о пополнении в семье. Актриса Ксения Теплова родила дочь, которую назвали Александрой. Малышка появилась на свет еще 19 сентября, однако 35-летняя знаменитость поведала об этом только сейчас.

Отметим, Ксения Теплова скрывала беременность от подписчиков. В личном аккаунте в соцсети "Инстаграм" артистка публиковала снимки, на которых запечатлена крупным планом, старалась, чтобы растущий живот не попадал в кадр.

Отметим, звезда сериала "ИП Пирогова" замужем за коллегой по цеху Артемом Быстровым. Актеры обменялись брачными клятвами шесть лет назад. У пары подрастает дочь Мария. Девочка родилась вскоре после бракосочетания родителей.

Ксения Теплова из творческой семьи. Мать актрисы – Марина Суворова – известный хореограф. Отец звезды ситкома – актер Виктор Васильев. Зрителям артист известен благодаря работе в сериале "Следствие ведут знатоки".

"Ну даешь, Ксения!!! Будьте самыми счастливыми родителями самой прекрасной девочки!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда вы успели забеременеть?😂 Поздравляю 😍👏", " Ох как неожиданно! И безумно счастливое событие! Ура!!!!" – отмечают в комментариях подписчики Ксении Тепловой.