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"Новая любовь": Подкаминская сделала важное заявление

"Новая любовь": Подкаминская сделала важное заявление

Елена Подкаминская обрадовала поклонников. Артистка сообщила добрую весть.
прочитано 57 раз

Елена Подкаминская поделилась хорошими новостями. Скоро на экраны выйдет четвертый сезон сериала "ИП Пирогова".

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 Елена Ильинична Подкаминская

Елена Ильинична Подкаминская актриса

О предстоящей премьере Елена рассказала в личном микроблоге. Актриса опубликовала трейлер новой части ситкома.

В коротком ролике зрители узнают, что главная героиня ленты, Вера, успешно развивает свое дело в Северной столице. Персонаж знакомится с Санкт-Петербургом и его жителями. Между тем у сестры Веры, Александры, возникает проблема с бывшим избранником, который настойчиво требует ДНК-тест на определение отцовства.

Новый сезон сериала "ИП Пирогова" появится на видеосервисе START. Эпизоды будут доступны для просмотра с 30 апреля.

Подписчики Елены Подкаминской очень обрадовались новостям. Многие решили пересмотреть предыдущие сезоны, чтобы восстановить сюжет сериала в памяти.

"НОВАЯ ЛЮБОВЬ! Как же мы долго ждали Дениса и Веру!❤️🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Афигеть, вот это поворот событий🤭", "Наконец-то! Пирогова так еще и в родном Петербурге❤️"," Ждем, ждем. Ждем с нетерпением. А пока можно еще раз пересмотреть предыдущие сезоны", – восторгаются пользователи Сети.

Напомним, сериал "ИП Пирогова" повествует о домохозяйке Вере, которая решает открыть небольшой бизнес. Героиня создает настоящие кондитерские шедевры. Параллельно Вера пытается устроить личную жизнь.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 14:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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