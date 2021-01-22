Вот-вот пойдет: Подкаминская показала подросшего сына

В феврале 2020 года артистка в третий раз стала мамой. На свет появился сын звезды – Александр. Елена Подкаминская сама рассказала о пополнении поклонникам.
В свежем посте в "Инстаграм" звезда сериала "ИП Пирогова" опубликовала фото с подросшим наследником. В кадре Елена Подкаминская позирует с крохой на руках на фоне заснеженного леса. Актриса пока не показывает лица малыша.
Елена призналась, что планировала в одиночестве покрасоваться перед объективом. "Не успела снять шапку, а Санечка уже проснулся", – поведала звезда сериала "ИП Пирогова".
Поклонники Подкаминской отметили, что Сашенька очень подрос. Общаясь с фанатами, артистка рассказала, что ее сын вот-вот пойдет.
Напомним, Елена Подкаминская замужем за бизнесменом Денисом Гущиным. Артистка и предприниматель поженились в 2018 году. Это второй брак знаменитости. В этих отношениях звезда сериала "ИП Пирогова" родила дочь Еву и сына Сашу.
Первым мужем Елены Подкаминской был бизнесмен Александр Пляцевой. От этих отношений у артистки есть дочь Полина.
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