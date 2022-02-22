Звезды экрана в восторге: фото двухлетнего сына Елены Подкаминской произвели фурор

Звезда сериалов "Кухня" и "ИП Пирогова" воспитывает троих детей. От брака с бизнесменом Александром Пляцевым у актрисы подрастает 11-летняя дочка Полина. Также от второго супруга Дениса Гущина у звезды есть малыши Ева и Александр. Второй дочери артистки уже четыре.
Накануне младшему ребенку актрисы Елены Подкаминской, сыну Александру, исполнилось два года. В личном микроблоге звезда сериалов опубликовала свежие фото с мальчиком. Надо сказать, что артистка редко показывает наследника публике. На одном из снимков можно рассмотреть черты лица ребенка.
Снимки малыша произвели фурор в Сети. От трогательных семейных кадров коллеги Елены Подкаминской – Алексей Маклаков, Светлана Антонова и Светлана Колпакова – пришли в восторг. Звезды экрана осыпали Елену поздравлениями и смайликами-сердечками.
Напомним, Елена Подкаминская носила сына Александра под сердцем, когда снималась в третьем сезоне сериала "ИП Пирогова". Творческому коллективу ленты пришлось очень постараться, чтобы большой живот Подкаминской не попал в кадр. Елена отметим, скрывала беременность от публики. О том, что стала многодетной мамой, Подкаминская сообщила лишь через неделю после радостного события.