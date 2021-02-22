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Сериалы
"Царевич растет": Подкаминская показала стильного сына в его первый день рождения

"Царевич растет": Подкаминская показала стильного сына в его первый день рождения

Елена Подкаминская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Звезда сериалов "Кухня" и "ИП Пирогова" поздравила младшего из наследников. Елена Подкаминская отпраздновала первый день рождения сына.
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Третьему ребенку актрисы, Александру, 21 февраля исполнился год. В честь личного праздника отпрыска Елена Подкаминская устроила фотосессию.

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 Елена Ильинична Подкаминская

Елена Ильинична Подкаминская актриса

Елена и Александр в стильных нарядах позировали камере. Мальчику очень нравилось в студии, ведь рядом была мама, готовая с ним поиграть. Особо годовалого Сашу интересовала черная шляпа родительницы. Малыш стремился завладеть головным убором.

Снимки с фотосессии звезда сериала "ИП Пирогова" опубликовала в личном микроблоге. Елена Подкаминская сообщила подписчикам, что ее наследнику уже годик.

"Уже год? Как быстро идет время, всех благ, всего самого наилучшего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прелесть!", "Стиляги", "Все! Мы точно убедились: это мальчишка!", "Королева и ее маленький принц", "Царевич растет и Вырооос, а камера любит вас и всех ваших деток, ну им есть в кого", "Какой чудный малыш!!! С днем варенья!! Наверняка, Елена, сынишка похож на Вас!! Дай Бог ему благополучия!" – поздравляют актрису пользователи Сети.

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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)

Напомним, звезда сериала "ИП Пирогова" – многодетная мать. Первенец артистки, дочь Полина, появилась на свет десять лет назад. Отцом девочки является бизнесмен Александр Пляцев.

Четыре года назад Елена Подкаминская вступила во второй брак. Ее избранником стал предприниматель Денис Гущин. У пары подрастает трехлетняя Ева и годовалый Александр.

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Автор: 22 февраля 2021, 13:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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