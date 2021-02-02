Красивая жизнь с пеленок: звезда "Кухни" отдала баснословные деньги за коляску

В феврале 2020 года актриса стала мамой в третий раз. Знаменитость родила сына, которого назвали Александр. Для наследника Елена Подкаминская купила ретроколяску ручной работы.
В личном микроблоге артистки можно найти фото и видео, на которых звезда сериала "Кухня" позирует с транспортным средством наследника. До недавнего времени никто из поклонников не задавался вопросом о стоимости изделия для малыша.
Между тем, в Сети появилась информация, что за коляску Подкаминская отдала кругленькую сумму. Такая модель стоит сейчас 155 990 рублей.
Отметим, что актриса сериала "Кухня" не единственная знаменитость, которая потратилась на коляску. Например, внучку певицы Валерии, месячную Селин, катают на коляске за 132 990 рублей. Транспортное средство малышки непростое – это плод коллаборации Hartan и Mercedes-Benz.
Хоккеист Александр Овечкин и его супруге Анастасии Шубской пришлось покупать двухместную коляску для наследников. У пары подрастает двухлетний Сергей и Илья, которому в мае 2021 будет год. Спортсмен отдал за модель для двоих – 145 740 рублей.
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