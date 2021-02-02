Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Вторник
2 февраля
Лента новостей
17:39
План по возрождению "Дома-2": Комиссаров назвал условие будущего проекта
17:36
Стала известна судьба собак и квартиры умершего во время гей-оргии одинокого Шевчука
17:34
Красивая жизнь с пеленок: звезда "Кухни" отдала баснословные деньги за коляску
17:11
"С головой что-то": пожаловавшаяся на бессонницу Хилькевич переполошила народ
17:03
В Самаре школьник поджег одноклассницу из-за учебника
16:52
"Просто уничтожает": Мария Куликова об истерике из-за любви и парализующем страхе
16:43
Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали
16:36
Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины
16:34
Гостиницы Москвы показали самый быстрый рост в Европе
16:22
"Дело в бабках": родителей покойной Началовой заподозрили в продажности
16:18
Разработчики "Спутника V" назвали сроки новой волны коронавируса в России
16:17
Деньги Михалкова пропали: режиссер обратился в СК после скандала с наследством Баталова
16:16
"Кожа обваливается": "уколы красоты" обезобразили лицо экс-супруги короля Малайзии
16:11
Подложила свинью: Мэнсона спровадили вон после обвинений известной актрисы
16:11
Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО
16:07
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
15:44
"Сломал два ребра": Максакова поведала о страшных истязаниях избранником
15:36
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
15:35
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:32
Подросшие дети решительно выгнали Джоли
15:25
Банщикова из "Ищейки" рассказала о неожиданном звонке отца Урганта
15:21
Володин: Меркель подвела Навального
15:12
Четырехлетняя дочь Муцениеце упала в обморок после новости о кумире
15:08
Оголившая ноги 47-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор: Просто лапочка
14:55
"Подходит к концу": в жизни Заворотнюк произошли кардинальные изменения
14:47
Навального используют для создания напряженности в России – Володин
14:41
Страшная болезнь гонит вдову Караченцова из России: Вирус проник в каждую клеточку
14:41
Забрала из гроба: что привезла с похорон убитая горем вдова Ланового
14:32
В центре Москвы житель Подмосковья похитил полтонны рыбной продукции со склада
14:32
Мог не родиться: шокирующие подробности жизни Гогена Солнцева
14:21
Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать
14:20
В Тюмени двое преступников подожгли квартиру во время задержания
14:20
Располневшую Нюшу на отдыхе заподозрили в беременности: Нереально крупная
14:17
Политолог Болкунец: Лукашенко подлизывается к Кремлю после протестов в России
14:09
В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку
14:00
"И радостно, и страшно": звезда "Битвы экстрасенсов" станет матерью в третий раз
13:56
В Австралии крупный пожар уничтожил десятки домов
13:53
С милым рай и в шалаше: наследство умершей Аллы Иошпе удивило народ
13:49
"Вижу огонь в глазах": разведенная Чехова отреагировала на свадьбу бывшего мужа
13:40
Бузова отвесила Манукяну пощечину: Признать ошибки может только сильный
13:31
Травмированного экс-возлюбленного Бузовой вывели на чистую воду
13:28
У берегов Колумбии затонули два судна
13:03
Вернувшуюся в Россию Максакову затравили за участие в телепрограмме
12:51
Изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина показала своего главного мужчину
12:49
В Кузбассе пьяный мужчина разгромил магазин
12:35
Расставшаяся с Телегиным Пелагея вывезла дочь из России
12:34
Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства
12:27
Открылась его темная сторона: жена известного актера убита горем после секс-скандала с садомазохизмом
12:25
Умерла звезда сериала "Клан Сопрано"
12:17
"Особых секретов нет": Муценице сделала заявление о пластических операциях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе
Дочь Началовой убила признанием: Стало неудобно
"Беспардонно и неумно": Иошпе перед смертью врезала хамке Пугачевой
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
Друг назвал виновных в смерти Ланового
Сериалы
Красивая жизнь с пеленок: звезда

Красивая жизнь с пеленок: звезда "Кухни" отдала баснословные деньги за коляску

Елена Подкаминская. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериалов "Кухня" и "ИП Пирогова" приучает наследников к красивой жизни. Елена Подкаминская потратилась на коляску наследнику.
прочитано 94 раза

В феврале 2020 года актриса стала мамой в третий раз. Знаменитость родила сына, которого назвали Александр. Для наследника Елена Подкаминская купила ретроколяску ручной работы.

ПО ТЕМЕ

Вот-вот пойдет: Подкаминская показала подросшего сына

ИП Пирогова – 2 сезон (сериал)

В личном микроблоге артистки можно найти фото и видео, на которых звезда сериала "Кухня" позирует с транспортным средством наследника. До недавнего времени никто из поклонников не задавался вопросом о стоимости изделия для малыша.

Между тем, в Сети появилась информация, что за коляску Подкаминская отдала кругленькую сумму. Такая модель стоит сейчас 155 990 рублей.

Отметим, что актриса сериала "Кухня" не единственная знаменитость, которая потратилась на коляску. Например, внучку певицы Валерии, месячную Селин, катают на коляске за 132 990 рублей. Транспортное средство малышки непростое – это плод коллаборации Hartan и Mercedes-Benz.

Хоккеист Александр Овечкин и его супруге Анастасии Шубской пришлось покупать двухместную коляску для наследников. У пары подрастает двухлетний Сергей и Илья, которому в мае 2021 будет год. Спортсмен отдал за модель для двоих – 145 740 рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 2 февраля 2021, 17:34 Источник: WMJ.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО
Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства
Политолог Болкунец: Лукашенко подлизывается к Кремлю после протестов в России
Зеленский попросил принять Украину в НАТО для решения вопроса с Крымом

Шоу-бизнес

Стала известна судьба собак и квартиры умершего во время гей-оргии одинокого Шевчука
"С головой что-то": пожаловавшаяся на бессонницу Хилькевич переполошила народ
Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали
Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Шоу-бизнес

"Дело в бабках": родителей покойной Началовой заподозрили в продажности

Скандальный блогер возмущена слухами о святости певицы
Шоу-бизнес

Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали

Певица открыла секрет
Шоу-бизнес

Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины

Самолюбие девушки задето
Шоу-бизнес

"Сломал два ребра": Максакова поведала о страшных истязаниях избранником

Певица сделала шокирующее признание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+