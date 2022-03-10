Адские боли: попавшая в роддом звезда "Кухни" Подкаминская отказалась от анестезии

Звезда сериалов "Кухня" и "ИП Пирогова" Елена Подкаминская поделилась личным.

Звезда отечественных сериалов Елена Подкаминская призналась, что материнство очень изменило ее жизнь. У актрисы трое отпрысков, она старается каждому уделить внимание.

Старшей дочери актрисы, Полине, уже 11 лет. Наследница знаменитости недавно перешла с домашнего обучения в гимназию и сейчас активно адаптируется там. Четырехлетняя дочка Елены, Ева, проходит через очередной возрастной кризис. Младший ребенок в семье – двухгодовалый Александр – только отучается от груди, поэтому постоянно капризничает. Подкаминская отметила, что сейчас находится "в осадном положении" из-за сына.

Елена Подкаминская уверена, что родительство – тяжкий труд. Кроме того, говорит звезда, заботе о детях надо постоянно учиться. Звезда сериала "ИП Пирогова" отдает наследникам много сил и времени. Иногда Елена так сильно погружается в дела, что теряет связь с реальностью. "Если могла четко определить границу между днем и ночью, то за последние пять лет материнства она исчезла", – посетовала звезда.

Актриса старается находить баланс между семьей и карьерой. В этом вопросе Подкаминской помогают помощницы по хозяйству. "Иначе бы я не выжила", – отмечает звезда.

Елена Подкаминская считает, что ролью родителя можно и нужно наслаждаться. Например, знаменитость не понимает женщин, которые рожают с эпидуральной анестезией и отказываются от грудного вскармливания. Каждый раз попадая в роддом Подкаминская отказывалась от обезболивания и терпела адские боли. Также актриса осуждает матерей, которые сразу после появления малыша на свет скидывают его на нянь и бабушек.