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Елена Ильинична Подкаминская

актриса
Елена Ильинична Подкаминская

Биография

Елена Подкаминская – актриса театра и кино, которая долгое время оставалась в тени. Ей удавалось сыграть роли в некоторых интересных фильмах и телесериалах, участвовала в театральных постановках. Но широкому кругу зрителей не была знакома. Все изменилось после выхода на экраны сериала «Кухня», где девушка сыграла роль эксцентричной Виктории, которая является арт-директором солидного ресторана. Актрису не только стали замечать на улицах – теперь ей предлагают сниматься в известных фильмах.

Семья

Елена родилась в творческой семье. Ее родители – страстные музыкальные поклонники, особенно отец. Илья Михайлович даже основал собственную музыкальную студию и колледж для искусствоведов в небольшом городе в Подмосковье. А еще он является обладателем гранта президента России. Именно благодаря музыке он познакомился с будущей женой, которая долгое время возглавляла музыкальную студию при Дворце Культуры.

Детство и юность

Юная Подкаминская проживала в Щербинке, где у отца была собственная студия. Параллельно школе будущая звезда сериала «Кухня» занималась в танцевальной и музыкальной студии. Уже тогда сформировалась четкая мечта – выступать на сцене. После окончания среднего учебного заведения в семье возникли серьезные споры, куда именно будет поступать юное дарование. Мама настаивала на учебе в престижном институте иностранных языков, а вот отец всячески поддерживал стремление дочери выбрать путь творчества.

Попытка поступить в ГИТИС оказалась провальной. Ошеломленная Елена даже подумывала о том, чтобы отказаться от детской мечты сниматься в фильмах и сериалах. Однако благодаря моральной поддержке папы она успешно реализовала второй шанс и поступила в училище имени Щукина, который окончила в 2001 году. Ей удалось демонстрировать свои навыки актрисы под чутким руководством самого Александра Ширвиндта.

Карьера

Первой ролью в карьере стал пятисерийный фильм «Неудача Пуаро». Молодая и талантливая актриса блестяще сыграла дерзкую невесту из провинции. Ее партнерами по кинопроекту выступили известнейшие артисты, в том числе Сергей Маковецкий и Константин Райкин. Затем ее пригласили на съемки фильма «Убийство Роджера Экройда», который был снят по роману Агаты Кристи.

Звездная роль

Долгое время Подкаминская оставалась в тени. Ей доставались интересные работы, но все ограничивалось малозаметными российскому зрителю кинокартинами. Исключение составила комедия «О чем говорят мужчины». Да, она снималась в фильмах Тиграна Кеосаяна, Эльдара Рязанов и других прославленных режиссеров, но слава пришла к ней только после выхода на экраны сериала «Кухня». Елена предстала в образе арт-директора ресторана и полюбилась многочисленным зрителям проекта.

В 2017 году ей предложили сняться в продолжение фильма «О чем говорят мужчины». Параллельно она участвовала в спин-оффах сериала «Кухня», где удачно воплощала образ Виктории Сергеевны Гончаровой.

Личная жизнь

Первый муж – успешный предприниматель Александр Пляцев. С ним актриса прожила 8 лет в браке и родила в 2010 году дочку Полину. В 2015 году супруги расстались. Журналистам не удалось точно узнать причину развода, так как российская артистка старается не афишировать личную жизнь.

В 2017 году в прессу просочились слухи о беременности актрисы. Елена призналась, что действительно находится в положении и назвала отца будущего ребенка. Им оказался Денис Гущин. Спустя год возлюбленные сыграли свадьбу – торжество прошло в кругу исключительно близких супругам людей.

Интересные факты

  • Исполнила несколько ролей в Московском театре Сатиры.
  • В ноябре 2013 года Подкаминская стала победительницей шоу «Танцы со звездами». В роли партнера выступил Андрей Карпов.
  • Во время съемок сериала «Кухни в Париже» в прессе активно муссировались слухи о романе Подкаминской и Михаила Богатырева. Но актеры уверяли, что их связывают только профессиональные отношения.
  • В перерывах между съемками сериала участвовала в шоу «Ледниковый период 5». В роли партнера выступил фигурист Петр Чернышев.
  • В 2005 году ее театральную роль похвалил знаменитый критик Григорий Заславский. Он отметил ее разносторонность. «Она может быть эффектной, экстравагантной, прямолинейной и эксцентричной», - заметил критик.

Роли

В карьере значится участие в различных российских фильмах и сериалах. Кинокритики отдельно отмечают любовь актрисы к перевоплощению. Она не останавливается на каком-то одном или нескольких образах, ей свойственны эксперименты.

Избранная фильмография

2002 «Неудача Пуаро» (Урсула Борн)

2005 – «Адъютанты любви» (Полина Бонапарт)

2007 – «Ночные сестры» (Марина)

2009 – «Братья Карамазовы» (Агафья Ивановна)

2012-2016 – «Кухня» (Виктория Гончарова)

2017 – «О чем говорят мужчины. Продолжение» (Настя)

Актриса сегодня

Елена Подкаминская в 2019 году снялась в фильме «Варавва». В 2020 году ожидается появление сразу нескольких кинопроектов с ее участием: картина «Мы» и сериалы «Волк» и «Дневник новой русской». Во втором проекте актриса выступит в роли психолога Надежды, которая однажды сама попадает в сложнейшую жизненную ситуацию. 

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