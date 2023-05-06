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Суббота 6 мая

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Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть

Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть

Снимки, на которых звезда сериала "Воронины" снялась в весьма откровенном виде, были опубликованы в открытом доступе в Сети.

Всего по прошествии пяти месяцев после рождения ребенка, Волкова вернулась в форму и вновь поразила своих поклонников потрясающим телом. Не удержавшись, Екатерина снялась в популярном журнале почти обнаженной в голубом кружевном белье.

Откровенные снимки своими глазами смогли наблюдать все покупатели журнала. После, фотографии актрисы слили в Сеть, поэтому сейчас их можно увидеть не выходя из дома.

Яркая брюнетка с вызывающим макияжем взбудоражила умеют читателей. Словно на ходу Екатерина сексуально сбрасывала белый халатик, а полупрозрачная ткань едва прикрывала "запретное". Для многих это стало настоящим шоком и неожиданностью. Случился пикантный инцидент еще в 2012 году.

Особенно тяжело пришлось мужу звезды, который был шокирован этим зрелищем. Он обвинял свою супругу в том, что она не уделяет ему достаточно внимания и все ее мысли только о ребенке. Его слова подтолкнули актрису к столь рискованному поступку. К сожалению, этот шаг стал причиной проблем в личной жизни Екатерины.

Сейчас Екатерина Волкова продолжает заниматься карьерой и радовать поклонников своей красотой и талантом.

6 мая 2023, 17:30
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Popcornnews.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо

Владимир Меньшов - обладатель специального приза фестиваля.
Станислав Дужников и Ольга Кабо.
Сергей Пускепалис, Захар Прилепин, Эдуард Бояков, Вадим Горяинов - основатели фестиваля.
Ольга Волкова.
Дмитрий Дюжев.
Актер и режиссер Сергей Пускепалис.

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