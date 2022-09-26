Родила и бросила: многодетную звезду "Универа" постигла тяжелая участь

У 43-летней звезды сериала "Универ" Арарата Кещяна родилась третья дочь. Вместе с супругой Екатериной он поделился снимком новорожденной малышки. Родители дали девочке необычное и довольно странное имя Ани, которое произошло от названия города. С 961 по 1045 год Ани был столицей большого царства, которое охватывало часть территорий современной Армении и Турции.
"Сутки в этом мире живет новый человек — Ани Араратовна", — написала жена артиста в минувшее воскресенье. Она отметила, что ударение в имени падает на последний слог.
У Кещяна с женой есть старшие дочери восьмилетняя Ева и четырехлетняя Диана. Вместе супруги с 2013 года. Известно, что 33-летней жене актера принадлежит свадебное агентство, которое она открыла в первую беременность. Будучи беременной второй раз, жена звезды "Универа" провела самый жаркий сезон свадеб.
Сейчас Екатерина занимается психологией и эзотерикой.По признанию самой жены Кещяна, у нее новая глава в жизни. Старое свое любимое детище после родов она забросила, все-таки бизнес требует времени и труда. Да и мужу ее непросто, ведь воспитывать троих детей – тяжелая участь.
Напомним, Арарат Кещян стал звездой после участия в шоу КВН. Актер юмористического жанра, один вид которого уже вызывает улыбку, заявил о себе широкому зрителю путем ярких карьерных успехов. Он известен не только ролью в сериале "Универ", на его счету несколько популярных комедий: "Одноклассницы", "Няньки" и "Мамы".