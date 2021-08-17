К опьяненному славой и деньгами актеру "Универа" пришло отрезвление: Теперь стыдно

Звезда ситкома о студентах рассказала о некрасивых поступках.

Звезда сериала "Универ" Арарат Кещян признался, что в начале творческого пути столкнулся со звездной болезнью. По словам актера, известность и дружба с влиятельными людьми дарили ему чувство вседозволенности. Попав в общество богатых и наделенных властью персон, он начал брать плохой пример, попал под влияние.

"В тот момент я понял, что такое наркотик власти. (…) Тебе можно делать вещи, которые другим нельзя – вот это понимание, когда к тебе приходит и ты его принимаешь за реальность, – это страшно", – поделился актер в свежем интервью.

Кещян признался, что опьяненный славой, деньгами и связями он вел себя отвратительно. Арарат считает, что ему очень повезло, ведь судьба довольно быстро поставила его на место. Однажды звезда "Универа" увидела себя со стороны и ужаснулась.

"Я начал понимать: "Блин, а если отец узнает о том, что я так себя веду?" – рассказал Арарат.

Отрезвление пришло после ДТП, участником которого стал Кещян. Актер в первый и последний раз в жизни сел за руль пьяным. В аварии, к счастью, никто не погиб. Между тем тот эпизод заставил актера многое переосмыслить. Звезда "Универа" считает, что нарушила правила из-за ощущения вседозволенности.

Сегодня Арарату Кещяну стыдно за свое поведение. "Сколько отец старался. Мать сколько старалась. И я променял это на каких-то людей и фразу: "Да, нормально"? Они (родители – прим.ред.) всю жизнь мне говорили, что это плохо, а другие, которых я знаю всего ничего, сказали, что это нормально и я им поверил", – рассудил актер сериала "Универ".