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Арарат Геворгович Кещян

актер
Арарат Геворгович Кещян

Арарат Кещян – это актер комедийного жанра, один вид которого уже вызывает улыбку. Артист заявил о себе после триумфальной премьеры ситкома "Универ", закрепился в российском кинематографе по ролям в комедиях "Одноклассницы" (обе части), "Няньки" и "Мамы".

Биография Арарата Кещяна

Актер родился в курортном городке на границе с Абхазией. Свой творческий путь начинал с команды КВН, постепенно перебрался в кинематограф. Сегодня востребован среди режиссеров, сам пробует создавать фильмы.

Семья

Отец Геворг Ашотович был рабочим человеком, мама – учительница в местной школе. Женщина занималась воспитанием сыновей (у Арарата есть старший брат Ашот). Как вспоминает отец актера, "держала мальчиков в ежовых рукавицах".

Детство и юность

Когда Арарат был маленьким, родители переехали в Адлер, где братья Кещяны пошли в местную школу. Росли заводными и веселыми, всегда становились душой компании. Без их участия не обходился ни один творческий вечер в школе.

Поступили в один вуз, только Арарат на факультет гостиничного бизнеса, а Ашот выбрал специальность экономиста. В студенчестве оба всерьез увлеклись КВН, а с 1999 года выступали в составе команды "Внуки Лумумбы". В 2003 году попали в Высшую лигу в составе "Сборной РУДН".

Карьера Арарата Кещяна

Творческий путь актера начинается с команды КВН, когда он в составе "Сборной РУДН" приехал в Москву и попал в Высшую лигу. Это было только начало звездной карьеры, и перспективу молодой армянин увидел и оценил.

Путь в КВН

В составе "Сборной РУДН" братья Кещяны приехали сначала в Москву, а потом выступали в Юрмале, покорили зрителей и жюри миниатюрой "Говорящий Кивин". После Арарат выступил с гениальной пародией Геннадия Хазанова "Говорящий попугай". Позднее повторил монолог в присутствии самого сатирика и получил всеобщее одобрение.

Путь на телевидении

В 2007 году Арарат Кещян появился в развлекательной телепередаче "Бла-бла шоу", а в 2008 попробовал свои силы в качестве ведущего на ток-шоу "Вне игры". Отметился юморист и посещением "Бойцовского клуба".

Благодаря успеху в КВН, молодого комика пригласили на кастинг в ситком "Универ", который он успешно прошел, был утвержден на роль Майкла. После премьеры проснулся знаменитым, на него градом посыпались предложения от известных продюсеров. На "Универом" актер трудился 7 лет, одновременно снимался в полнометражных фильмах, работал ведущим на телевидении.

Арарат Кещян в разные периоды своей творческой карьеры вел телепередачи "Зверская работа", "Не факт", "Проводник", периодически появлялся в качестве приглашенного гостя в "Камеди вумен".

Личная жизнь Арарата Кещяна

Актер и юморист был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной Арарат познакомился в Адлере в 2006 году. Через год влюбленные поженились и прожили в браке 3 года. Совместных детей не нажили. В 2010 году по обоюдному согласию решили расстаться, выбрав официальную причины: не сошлись характерами.

Спустя три года Арарат вновь женился. Его второй избранницей стала специалист по связям с общественностью Екатерина Шепета. Годом позднее молодая супруга родила дочь Еву, а еще спустя 3 года – Диану. Сегодня Екатерина Кещян организовала собственное свадебное агентство под названием "Уткин дом".

Интересные факты об Арарате Кещяне

  • В 2010 году попал в ДТП, в сети появилась информация, что актер трагически погиб. Через пару часов опубликовали опровержение. Жив и сегодня.
  • Со своим старшим братом Ашотом Кещян дружит семьями, поддерживает теплые отношения.
  • С 2018 года всерьез увлекся режиссурой, обучался на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
  • Стоимость курсов сценаристов и режиссеров обошлись актеру в 430 тысяч рублей за весь курс.
  • Своей родиной Кещян называет Абхазию, Сочи, поскольку там чувствует себя комфортно, как дома.
  • Актер любит заниматься дайвингом, особенно погружаться на глубину океана.

Роли актера

Дебютной стала роль в ситкоме "Универ". После премьеры артисту было сложно отделаться от образа Майкла Микайляна. Даже знакомые его так называли.

Фильмы

  • "Свадьба по обмену" – Гарик;
  • "Тот еще Карлосон!" – Артем Оганесов;
  • "Няньки" – Миша;
  • "Мамы" – без имени;
  • "Кавказская пленница!" – Джабраил;
  • "Одноклассницы" – Миша;
  • Пекарь и красавица"

Сериалы

  • Арарат Кещян хорошо знаком по таким сериалам на ТНТ:
  • "Универ" – Майкл;
  • "Универ. Новая общага" – Артур Тигранович;
  • "СашаТаня" – Майкл
  • Арарат Кещян сегодня

В настоящее время актер по-прежнему снимается в кино, много путешествует, часто выезжает за границу с женой и детьми. Видит себя в роли режиссера и сценариста. Активен в социальных сетях, часто выкладывает семейные фото, гордится дочерями.

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