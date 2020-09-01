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Арарат Геворгович Кещан

Арарат Геворгович Кещан актер

Арарат Кещан – это актер комедийного жанра, один вид которого уже вызывает улыбку. Артист заявил о себе после триумфальной премьеры ситкома «Универ», закрепился в российском кинематографе по ролям в комедиях «Одноклассницы» (обе части), «Няньки» и «Мамы».

Биография Арарата Кещана

Актер родился в курортном городке на границе с Абхазией. Свой творческий путь начинал с команды КВН, постепенно перебрался в кинематограф. Сегодня востребован среди режиссеров, сам пробует создавать фильмы.

Семья

Отец Геворг Ашотович был рабочим человеком, мама – учительница в местной школе. Женщина занималась воспитанием сыновей (у Арарата есть старший брат Ашот). Как вспоминает отец актера, «держала мальчиков в ежовых рукавицах».

Детство и юность

Когда Арарат был маленьким, родители переехали в Адлер, где братья Кещаны пошли в местную школу. Росли заводными и веселыми, всегда становились душой компании. Без их участия не обходился ни один творческий вечер в школе.

Поступили в один вуз, только Арарат на факультет гостиничного бизнеса, а Ашот выбрал специальность экономиста. В студенчестве оба всерьез увлеклись КВН, а с 1999 года выступали в составе команды «Внуки Лумумбы». В 2003 году попали в Высшую лигу в составе «Сборной РУДН».

Карьера Арарата Кещана

Творческий путь актера начинается с команды КВН, когда он в составе «Сборной РУДН» приехал в Москву и попал в Высшую лигу. Это было только начало звездной карьеры, и перспективу молодой армянин увидел и оценил.

Путь в КВН

В составе «Сборной РУДН» братья Кещаны приехали сначала в Москву, а потом выступали в Юрмале, покорили зрителей и жюри миниатюрой «Говорящий Кивин». После Арарат выступил с гениальной пародией Геннадия Хазанова «Говорящий попугай». Позднее повторил монолог в присутствии самого сатирика и получил всеобщее одобрение.

Путь на телевидении

В 2007 году Арарат Кещан появился в развлекательной телепередаче «Бла-бла шоу», а в 2008 попробовал свои силы в качестве ведущего на ток-шоу «Вне игры». Отметился юморист и посещением «Бойцовского клуба».

Благодаря успеху в КВН, молодого комика пригласили на кастинг в ситком «Универ», который он успешно прошел, был утвержден на роль Майкла. После премьеры проснулся знаменитым, на него градом посыпались предложения от известных продюсеров. На «Универом» актер трудился 7 лет, одновременно снимался в полнометражных фильмах, работал ведущим на телевидении.

Арарат Кещан в разные периоды своей творческой карьеры вел телепередачи «Зверская работа», «Не факт», «Проводник», периодически появлялся в качестве приглашенного гостя в «Камеди вумен».

Личная жизнь Арарата Кещана

Актер и юморист был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной Арарат познакомился в Адлере в 2006 году. Через год влюбленные поженились и прожили в браке 3 года. Совместных детей не нажили. В 2010 году по обоюдному согласию решили расстаться, выбрав официальную причины: не сошлись характерами.

Спустя три года Арарат вновь женился. Его второй избранницей стала специалист по связям с общественностью Екатерина Шепета. Годом позднее молодая супруга родила дочь Еву, а еще спустя 3 года – Диану. Сегодня Екатерина Кещан организовала собственное свадебное агентство под названием «Уткин дом».

Интересные факты об Арарате Кещане

  • В 2010 году попал в ДТП, в сети появилась информация, что актер трагически погиб. Через пару часов опубликовали опровержение. Жив и сегодня.
  • Со своим старшим братом Ашотом Кещан дружит семьями, поддерживает теплые отношения.
  • С 2018 года всерьез увлекся режиссурой, обучался на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
  • Стоимость курсов сценаристов и режиссеров обошлись актеру в 430 тысяч рублей за весь курс.
  • Своей родиной Кещан называет Абхазию, Сочи, поскольку там чувствует себя комфортно, как дома.
  • Актер любит заниматься дайвингом, особенно погружаться на глубину океана.

Роли актера

Дебютной стала роль в ситкоме «Универ». После премьеры артисту было сложно отделаться от образа Майкла Микайляна. Даже знакомые его так называли.  

Фильмы

  • «Свадьба по обмену» - Гарик;
  • «Тот еще Карлосон!» - Артем Оганесов;
  • «Няньки» - Миша;
  • «Мамы» - без имени;
  • «Кавказская пленница!» - Джабраил;
  • «Одноклассницы» - Миша;
  • Пекарь и красавица»

Сериалы

  • Арарат Кещан хорошо знаком по таким сериалам на ТНТ:
  • «Универ» - Майкл;
  • «Универ. Новая общага» - Артур Тигранович;
  • «СашаТаня» - Майкл
  • Арарат Кещан сегодня

В настоящее время актер по-прежнему снимается в кино, много путешествует, часто выезжает за границу с женой и детьми. Видит себя в роли режиссера и сценариста. Активен в социальных сетях, часто выкладывает семейные фото, гордится дочерями. 

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