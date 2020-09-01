Арарат Геворгович Кещян актер

Арарат Кещян – это актер комедийного жанра, один вид которого уже вызывает улыбку. Артист заявил о себе после триумфальной премьеры ситкома "Универ", закрепился в российском кинематографе по ролям в комедиях "Одноклассницы" (обе части), "Няньки" и "Мамы".

Биография Арарата Кещяна

Актер родился в курортном городке на границе с Абхазией. Свой творческий путь начинал с команды КВН, постепенно перебрался в кинематограф. Сегодня востребован среди режиссеров, сам пробует создавать фильмы.

Семья

Отец Геворг Ашотович был рабочим человеком, мама – учительница в местной школе. Женщина занималась воспитанием сыновей (у Арарата есть старший брат Ашот). Как вспоминает отец актера, "держала мальчиков в ежовых рукавицах".

Детство и юность

Когда Арарат был маленьким, родители переехали в Адлер, где братья Кещяны пошли в местную школу. Росли заводными и веселыми, всегда становились душой компании. Без их участия не обходился ни один творческий вечер в школе.

Поступили в один вуз, только Арарат на факультет гостиничного бизнеса, а Ашот выбрал специальность экономиста. В студенчестве оба всерьез увлеклись КВН, а с 1999 года выступали в составе команды "Внуки Лумумбы". В 2003 году попали в Высшую лигу в составе "Сборной РУДН".

Карьера Арарата Кещяна

Творческий путь актера начинается с команды КВН, когда он в составе "Сборной РУДН" приехал в Москву и попал в Высшую лигу. Это было только начало звездной карьеры, и перспективу молодой армянин увидел и оценил.

Путь в КВН

В составе "Сборной РУДН" братья Кещяны приехали сначала в Москву, а потом выступали в Юрмале, покорили зрителей и жюри миниатюрой "Говорящий Кивин". После Арарат выступил с гениальной пародией Геннадия Хазанова "Говорящий попугай". Позднее повторил монолог в присутствии самого сатирика и получил всеобщее одобрение.

Путь на телевидении

В 2007 году Арарат Кещян появился в развлекательной телепередаче "Бла-бла шоу", а в 2008 попробовал свои силы в качестве ведущего на ток-шоу "Вне игры". Отметился юморист и посещением "Бойцовского клуба".

Благодаря успеху в КВН, молодого комика пригласили на кастинг в ситком "Универ", который он успешно прошел, был утвержден на роль Майкла. После премьеры проснулся знаменитым, на него градом посыпались предложения от известных продюсеров. На "Универом" актер трудился 7 лет, одновременно снимался в полнометражных фильмах, работал ведущим на телевидении.

Арарат Кещян в разные периоды своей творческой карьеры вел телепередачи "Зверская работа", "Не факт", "Проводник", периодически появлялся в качестве приглашенного гостя в "Камеди вумен".

Личная жизнь Арарата Кещяна

Актер и юморист был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной Арарат познакомился в Адлере в 2006 году. Через год влюбленные поженились и прожили в браке 3 года. Совместных детей не нажили. В 2010 году по обоюдному согласию решили расстаться, выбрав официальную причины: не сошлись характерами.

Спустя три года Арарат вновь женился. Его второй избранницей стала специалист по связям с общественностью Екатерина Шепета. Годом позднее молодая супруга родила дочь Еву, а еще спустя 3 года – Диану. Сегодня Екатерина Кещян организовала собственное свадебное агентство под названием "Уткин дом".

Интересные факты об Арарате Кещяне

В 2010 году попал в ДТП, в сети появилась информация, что актер трагически погиб. Через пару часов опубликовали опровержение. Жив и сегодня.

Со своим старшим братом Ашотом Кещян дружит семьями, поддерживает теплые отношения.

С 2018 года всерьез увлекся режиссурой, обучался на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Стоимость курсов сценаристов и режиссеров обошлись актеру в 430 тысяч рублей за весь курс.

Своей родиной Кещян называет Абхазию, Сочи, поскольку там чувствует себя комфортно, как дома.

Актер любит заниматься дайвингом, особенно погружаться на глубину океана.

Роли актера

Дебютной стала роль в ситкоме "Универ". После премьеры артисту было сложно отделаться от образа Майкла Микайляна. Даже знакомые его так называли.

Фильмы

"Свадьба по обмену" – Гарик;

"Тот еще Карлосон!" – Артем Оганесов;

"Няньки" – Миша;

"Мамы" – без имени;

"Кавказская пленница!" – Джабраил;

"Одноклассницы" – Миша;

Пекарь и красавица"

Сериалы

Арарат Кещян хорошо знаком по таким сериалам на ТНТ:

"Универ" – Майкл;

"Универ. Новая общага" – Артур Тигранович;

"СашаТаня" – Майкл

Арарат Кещян сегодня

В настоящее время актер по-прежнему снимается в кино, много путешествует, часто выезжает за границу с женой и детьми. Видит себя в роли режиссера и сценариста. Активен в социальных сетях, часто выкладывает семейные фото, гордится дочерями.