Арарат Кещан – это актер комедийного жанра, один вид которого уже вызывает улыбку. Артист заявил о себе после триумфальной премьеры ситкома «Универ», закрепился в российском кинематографе по ролям в комедиях «Одноклассницы» (обе части), «Няньки» и «Мамы».
Актер родился в курортном городке на границе с Абхазией. Свой творческий путь начинал с команды КВН, постепенно перебрался в кинематограф. Сегодня востребован среди режиссеров, сам пробует создавать фильмы.
Отец Геворг Ашотович был рабочим человеком, мама – учительница в местной школе. Женщина занималась воспитанием сыновей (у Арарата есть старший брат Ашот). Как вспоминает отец актера, «держала мальчиков в ежовых рукавицах».
Когда Арарат был маленьким, родители переехали в Адлер, где братья Кещаны пошли в местную школу. Росли заводными и веселыми, всегда становились душой компании. Без их участия не обходился ни один творческий вечер в школе.
Поступили в один вуз, только Арарат на факультет гостиничного бизнеса, а Ашот выбрал специальность экономиста. В студенчестве оба всерьез увлеклись КВН, а с 1999 года выступали в составе команды «Внуки Лумумбы». В 2003 году попали в Высшую лигу в составе «Сборной РУДН».
Творческий путь актера начинается с команды КВН, когда он в составе «Сборной РУДН» приехал в Москву и попал в Высшую лигу. Это было только начало звездной карьеры, и перспективу молодой армянин увидел и оценил.
В составе «Сборной РУДН» братья Кещаны приехали сначала в Москву, а потом выступали в Юрмале, покорили зрителей и жюри миниатюрой «Говорящий Кивин». После Арарат выступил с гениальной пародией Геннадия Хазанова «Говорящий попугай». Позднее повторил монолог в присутствии самого сатирика и получил всеобщее одобрение.
В 2007 году Арарат Кещан появился в развлекательной телепередаче «Бла-бла шоу», а в 2008 попробовал свои силы в качестве ведущего на ток-шоу «Вне игры». Отметился юморист и посещением «Бойцовского клуба».
Благодаря успеху в КВН, молодого комика пригласили на кастинг в ситком «Универ», который он успешно прошел, был утвержден на роль Майкла. После премьеры проснулся знаменитым, на него градом посыпались предложения от известных продюсеров. На «Универом» актер трудился 7 лет, одновременно снимался в полнометражных фильмах, работал ведущим на телевидении.
Арарат Кещан в разные периоды своей творческой карьеры вел телепередачи «Зверская работа», «Не факт», «Проводник», периодически появлялся в качестве приглашенного гостя в «Камеди вумен».
Актер и юморист был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной Арарат познакомился в Адлере в 2006 году. Через год влюбленные поженились и прожили в браке 3 года. Совместных детей не нажили. В 2010 году по обоюдному согласию решили расстаться, выбрав официальную причины: не сошлись характерами.
Спустя три года Арарат вновь женился. Его второй избранницей стала специалист по связям с общественностью Екатерина Шепета. Годом позднее молодая супруга родила дочь Еву, а еще спустя 3 года – Диану. Сегодня Екатерина Кещан организовала собственное свадебное агентство под названием «Уткин дом».
Дебютной стала роль в ситкоме «Универ». После премьеры артисту было сложно отделаться от образа Майкла Микайляна. Даже знакомые его так называли.
В настоящее время актер по-прежнему снимается в кино, много путешествует, часто выезжает за границу с женой и детьми. Видит себя в роли режиссера и сценариста. Активен в социальных сетях, часто выкладывает семейные фото, гордится дочерями.
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