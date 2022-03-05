Рискующая попасть под раздачу звезда "Великолепного века" опубликовала обложку на русском

Звезда турецкой теленовеллы "Великолепный век" Мерьем Узерли опубликовала в личном инстаграм-аккаунте обложку российской версии журнала HELLO!. Фото красавицы-актрисы украсили свежий выпуск издания. Исполнительница роли Хюррем-султан запечатлена крупным планом. Плечи знаменитости обнажены, а ее шею и руки украшают невероятной красоты ювелирные изделия.
Стоит отметить, что Мерьем Узерли поступила очень храбро, опубликовав в своих соцсетях обложку на русском языке. Как сообщают СМИ, события на Украине привели к всплеску русофобии в Европе. В некоторых государствах ЕС на людей, говорящих на языке Достоевского и Пушкина, нападают с оскорблениями, а лиц, которые смеют в Интернете высказываться в защиту нашей страны, закидывают нецензурными сообщениями. Живущая в Германии звезда "Великолепного века" имеет все шансы попасть под раздачу.
Мерьем Узерли, отметим, родилась и выросла в Германии. Мама знаменитости – немка, а отец – турок. "Дома мы разговаривали на немецком. Мой отец часто говорил по-турецки, а отвечали мы ему по-немецки", – делилась знаменитость в одном из интервью.
В Берлине у знаменитости просторная квартира в многоэтажном доме. Там Узерли проживает с гражданским мужем и двумя дочками. Мерьем мечтает когда-нибудь приобрести особнячок с садом, чтобы ее дети могли веселиться не свежем воздухе.