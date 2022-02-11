Негламурно: звезда "Великолепного века" позировала в непрезентабельном виде на празднике дочери

После появления детей звезда "Великолепного века" задвинула карьеру на второй план. Мерьем Узерли снимается меньше, чем хотели бы поклонники, она старается уделять достаточно времени семье.
Накануне старшая дочь 38-летней Мерьем, Лара, отметила восьмой день рождения. Этому событию исполнительница роли Хюррем-султан посвятила пост в "Инстаграм". Узерли трогательно обратилась к наследнице, призналась ей в любви и рассказала, как сильно гордится ее успехами.
"Восемь лет назад сегодня Бог позволил мне родить тебя… Я благодарна за это каждый день", – поделилась звезда "Великолепного века".
Для наследницы Мерьем Узерли подготовила небольшую вечеринку в домашней обстановке. Актриса украсила дом гирляндами с динозаврами, шарами, заказала торт. На одном из опубликованных актрисой фото счастливая Лара задувает свечи.
Как отметили поклонники звезды "Великолепного века", праздник прошел совсем негламурно. Мерьем, которую привыкли видеть в роскошных платьях, с прической, макияжем и на красных дорожках, позировала на фоне камина в обычных леггинсах и толстовке, собрав волосы в "мальвинку". Детей Узерли наряжать и причесывать тоже не стала.
Комментаторы в Сети отметили, что в непрезентабельном виде актриса почему-то выглядят намного моложе своих лет. "Спасибо, что вы делитесь своими личными фотографиями. Вы очень добрая, открытая, позитивная, целеустремленная, перечислять можно вечно все хорошее. Мы все вас очень любим. И вы об этом знаете. Уверена❤️❤️❤️🔥(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Мерьем русскоговорящая поклонница.