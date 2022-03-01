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Сериалы
Наследники остались без поддержки: перенесший 7 операций Никита Михалков исчез

Наследники остались без поддержки: перенесший 7 операций Никита Михалков исчез

Отсутствие режиссера Никиты Михалкова тревожит общественность.
прочитано 716 раз

Режиссер Никита Михалков несколько месяцев не появляется на публике. Исчезновение постановщика вызывает подозрения.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Как оказалось, светские сплетники ждали кинематографиста на недавней премьере сериала "Номинация", режиссером которого выступила Надежда Михалкова, а также на показе фильма Артема Михалкова "Мистер Нокаут". К сожалению, ни одного из наследников Никита Сергеевич поддержать так и не приехал. Более того, Михалков пропустил премию "Золотой орел", которую критики считают его карманным мероприятием.

Ходят слухи, что здоровье режиссера сейчас оставляет желать лучшего. Михалков долго не может вылечить больную ногу. Конечность Никита Сергеевич повредил на тренировке. Вдобавок во время лечения постановщику занесли какую-то заразу.

Михалков уже перенес семь операций. В общей сложности он был под наркозом почти 40 часов. Долгое время знаменитость передвигалась с помощью костылей, а затем ходила с тростью.

Как писали "Дни.ру", в сериале "Номинация" дочь Никиты Михалкова, Надежда, выступила не только режиссером, но и исполнительницей главной роли. Также в картине сыграла вторая наследница постановщика, Анна Михалкова. Кроме того, в ленте появится внук Никиты Сергеевича, Андрей – сын Анны.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 13:15 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость973222
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никита сергеевич если заболели выздоравливайте
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