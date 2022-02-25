"Большие деньги выиграли": Догилева о поражении в войне со всемогущим Михалковым

В прошлом у актрисы Татьяны Догилевой был большой конфликт с режиссером Никитой Михалковым. Актриса фильма "Забытая мелодия для флейты" и сериала "Вампиры средней полосы" боролась за сохранение зданий в столичном микрорайоне у Патриарших прудов. Строения были признаны памятниками архитектуры. Всемогущий кинематографист тем временем противостоял артистке.
В итоге Догилева и ее соратники потерпели неудачу. Дома, за которые билась актриса, снесли. В свежем интервью Татьяна Анатольевна поведала, что свято верила в свою правоту и стояла до последнего.
"Война проиграна", – сетует звезда отечественного экрана.
Сегодня, говорит Догилева, еще раз к подобному противостоянию не подключилась бы. У актрисы больше не осталось надежды на справедливость. В прошлом Татьяну Анатольевну никто не поддержал. Другие жители Патриков оказались инертными и безучастными. Кроме того, считает артистка, сегодня нет свободных СМИ.
"Большие деньги выиграли", – подчеркнула звезда отечественного экрана.
Из-за конфликта с Михалковым от Догилевой отвернулись многие коллеги по цеху. Некоторые артисты, отметила Татьяна Анатольевна, при встрече делали вид, что не замечают ее. Долгое время актриса не могла понять, почему друзья, которые еще недавно кидались к ней с объятиями, теперь игнорируют ее. Со временем, знаменитость поняла причину.