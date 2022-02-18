"Уже опухла вся!": слегшая от недуга Михалкова показала кадры истерики

На днях актриса Анна Михалкова слегла из-за неопасного недуга. Здоровье и силы актриса восстанавливала дома за просмотром сериала. По словам Михалковой, у нее наконец-то появилось время посмотреть ленту "Номинация", в которой она сыграла одну из главных ролей.
Премьера сериала "Номинация" состоялась недавно на платформе Okko. В картине также снялась младшая сестра Анны, Надежда. Последняя, к слову, выступила еще и в качестве режиссера сериала.
В "Сторис" личного микроблога Анна Михалкова показала кадры из "Номинации". На них актриса кричит на свою сестру. Анна в образе своей героини отчитывает персонажа Надежды за непрофессиональный подход к работе и требует постановки четкой задачи.
"Что я десять дублей тут рыдаю? У меня уже слез не осталось, я уже опухла вся!" – истерит знаменитость.
Сериал "Номинация" снимали летом 2021 года. После финала работы над проектом Анна Михалкова призналась, что получила огромное удовольствие от сотрудничества с Надеждой. Как оказалось, на съемках сестры каждый день вместе завтракали. Михалкова-старшая приносила родственнице кофе и блинчики с мясом.
Анна не скрывает, что души не чает в Надежде. Актрисы, как оказалось, каждый день созваниваются. Долго находиться в разлуке сестры не могут. При этом женщины понимают, что во многом совершенно разные люди.