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Сериалы
Чудом выжившая актриса Екатерина Гусева: Погибшие – великомученики

Чудом выжившая актриса Екатерина Гусева: Погибшие – великомученики

Актриса Екатерина Гусева вспомнила о трагедии.
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В октябре 2002 года в столичном театральном центре на Дубровке захватили заложников. Зрители пришли насладиться мюзиклом "Норд-Ост", но оказались в плену у террористов. В итоге погибли 130 человек, ни в чем неповинных. Среди них были и музыканты оркестра.

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 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

В тот чудовищный вечер на сцену центра должна была выйти звезда сериала "Бригада" Екатерина Гусева. Но не вышла. Актриса взяла выходной, впервые за долгое время и, возможно, чудом спаслась.

Между тем страшная трагедия оборвала жизни многих друзей Екатерины. В свежем интервью Гусева призналась, что с трудом пережила произошедшее. Прийти в норму звезде помогла вера в Бога. Актриса убедила себя, что все те, кто погиб тогда, – великомученики.

"Не будь я человеком воцерковленным, не представляю, как бы смогла это пережить", – призналась актриса сериала "Бригада".

В 2021 году "Норд-Осту" исполнилось 20 лет. Коллектив мюзикла отпраздновал юбилей премьеры. Весь вечер, призналась Гусева, они обнимались, плакали и пели от души.

"Норд-Ост" говорит Екатерина подарил ей настоящих друзей, людей, которые стали родными. Коллектив мюзикла был и остается семьей. Братство, поведала актриса, у них сложилось с первого дня репетиций.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 13:53 Источник: "Караван историй" ✓ Надежный источник
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