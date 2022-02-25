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Сериалы
"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе

"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе

Актриса Татьяна Догилева сделала неожиданное признание.
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Звезда фильма "Забытая мелодия для флейты" и сериала "Вампиры средней полосы" Татьяна Догилева дважды пыталась найти счастье в браке. К сожалению, стать хорошей женой актриса так и не смогла. "Я безнадежна", – сетует знаменитость, которая с 2008 года живет одна.

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Впервые Догилева пошла под венец еще во времена студенчества. На съемках картины "Безбилетная пассажирка" актриса по уши влюбилась в красавца-мужчину, который стоял с хлопушкой. По словам Татьяны Анатольевны, в те годы она была слишком неопытна и наивна. "Начитавшись романтических книг, быстро выскочила замуж", – рассказала Догилева в свежем интервью.

Первый брак актрисы продлился всего три месяца. После свадьбы Догилева обнаружила, что с супругом ее практически ничего не объединяет. Дома актриса откровенно скучала. Между тем в "Ленкоме" у Татьяны Анатольевны начала складываться неплохая карьера. Знаменитость развелась и с головой ушла в работу.

В ЗАГС во второй раз Татьяна Догилева отправилась с сатириком Михаилом Мишиным. С ролью хранительницы очага звезды экрана не справилась и на этот раз. По словам знаменитости, она была посредственной хозяйкой и так и не смогла наладить отношения с матерью мужа. Свекровь, отметила артистка, боготворила своего сына. Женщина считала, что Догилева должна заниматься только делами мужа, отодвинув карьеру на второй план. Советы свекрови вызывали у актрисы агрессию и провоцировали к бунту.

"Позже я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит", – рассказала трагичную правду о себе Татьяна Анатольевна.

В браке с Михаилом Мишиным, напомним, у Татьяны Догилевой родилась дочь Екатерина. Наследница звезды живет в США. В Америке девушка получала образование.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 15:45 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник
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