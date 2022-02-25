Что сделала с лицом?: буйная звезда "Великолепного века" шокировала публику

Звезда исторической теленовеллы "Великолепный век" вновь в центре внимания.

Актриса Дениз Чакыр в России известна благодаря роли Шах-и-Хубан Султан в сериале "Великолепный век". Между тем на родине в Турции 39-летнюю брюнетку знают как скандалистку, то и дело демонстрирующую буйный нрав. Многие продюсеры в связи с этим стараются не связываться с Чакыр. Ходят слухи, что любые съемки с участием артистки заканчиваются проблемами.

На днях Дениз Чакыр вновь шокировала поклонников. Актриса опубликовала в личном микроблоге свежее селфи. Подписчики не узнали звезду "Великолепного века". Артистка, по их мнению, сильно изменилась и теперь выглядит намного моложе своих лет. Дескать, личико Дениз, которая вот-вот разменяет пятый десяток, нынче гладкое словно персик.

Фанаты решили, что Чакыр решилась на некоторые эстетические манипуляции. В комментариях к публикации актрису прямо спросили о том, что она сделала с лицом.

Дениз Чакыр опровергла домыслы о возможной пластике. Артистка оправдалась, мол, недавно сменила уход за кожей и получила великолепный результат.

Отметим, что звезда "Великолепного века" ранее заявляла, что никогда не использует ретушь на снимках для соцсетей, не накладывает на изображения фильтры. Дениз Чакыр заявляла, что не стесняется собственных несовершенств и не собирается их прятать.