Озвучена настоящая причина расставания Ханде Эрчел и Керема Бюрсина

Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин тем временем отмалчиваются.



Коллеги, друзья и поклонники продолжают обсуждать расставание звезд сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел и Керема Бюрсина. Ведущая популярной турецкой программы "Нельзя промолчать", Бирджан Баллы, накануне заявила, что знает настоящую причину разрыва пары.

Теледива сообщила, что Эрчел и Бюрсин закончили отношения по довольно банальной причине и дело тут вовсе не в ревности – они просто-напросто не смогли ужиться. "Это война двух эго", – заявила журналистка. Бирджан Баллы считает, что Ханде и Керем очень похожи в одном – они оба эгоисты, думающие только о себе. Дескать, знаменитости так и не научились прислушиваться ко второй половинке.

Бюрсин и Эрчел тем временем слухи о расставании никак не комментируют. Между тем на днях Ханде и Керем удалили из личных инстаграм-аккаунтов некоторые совместные фото. В профилях звезд остались лишь снимки, связанные с лентой "Постучись в мою дверь". По мнению обитателей Интернета, в 20-е годы XXI века такое поведение говорит о многом. Кроме того, знаменитости давно не выходят куда-либо вместе, что, говорят сетевые эксперты, тоже довольно тревожный знак.

Как писали "Дни.ру", в январе Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин крупно поссорились. По некоторым данным, актриса устроила возлюбленному сцену ревности. Поговаривают, что Бюрсин не смог стерпеть такого поведения зазнобы.