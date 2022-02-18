Муж об исчезновении звезды "Великолепного века": Не имеет никакого отношения ко мне

Сериал "Великолепный век" помог сделать карьеру многим начинающим турецким актерам. Модель Альмеда Абази не была исключением. В теленовелле о жизни Хюррем-султан девушке досталась роль Назенин-хатун. После появления в ленте продюсера Тимура Савджи на красавицу-брюнетку посыпались предложения о сотрудничестве. Но артистка неожиданно для всех бросила актерство на пике востребованности.
Как удалось выяснить Milliyet.com, Альмеда Абази после завершения "Великолепного века" вышла замуж. Ее избранником стал коллега по цеху Толгахан Сайышман. Актриса родила сына и дочь и с головой ушла в материнство.
Дети, говорит Абази, растут очень любознательными и активными, поэтому требуют максимум ее внимания. Альмеда довольна ролью домохозяйки и матери семейства.
Ранее ходили слухи, что Альмеда Абази исчезла с экранов по требованию мужа. Якобы Толгахан запрещает жене работать. Между тем Сайышман опровергает эти домыслы. Более того, мужчина утверждает, что был бы рад отправить супругу на работу, но та хочет сидеть дома.
"То, что она не снимается, не имеет никакого отношения ко мне", – подчеркнул Сайышман, общаясь с журналистами.
13 февраля исполнительница роли Назенин-хатун отметила 30-летие. Актриса активно ведет страницу в "Инстаграм", где часто делится гламурными семейными фото.
В прошлом Альмеда Абази также была успешной манекенщицей. Актриса не раз становилась победительницей конкурсов красоты.