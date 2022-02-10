Звезды сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел и Керем Бюрсин вновь вместе

Лед в отношениях Керема Бюрсина и Ханде Эрчел растаял. Звезды сериала "Постучись в мою дверь" смогли забыть о разногласиях. Турецкие знаменитости вновь вместе.
Как сообщает rusturkey.com, со ссылкой на журналиста Биляля Озджана, Бюрсин и Эрчел возобновили общение. На футбольный матч "Фенербахче" – "Реал" Ханде привез водитель Керема. Сам актер на спортивном мероприятии появиться не смог, видимо, из-за работы.
Интересно, что на трибуне стадиона в тот же день был замечен экс-возлюбленный Ханде Эрчел – певец Мурат Далкылыч. С вокалистом актриса встречалась почти три года. Ходят слухи, что в весной 2020-го Далкылыч позвал Эрчел замуж, однако уже летом они разошлись. О причинах расставания звезд говорили разное. Одна из версий разрыва – знакомство артистки с Керемом Бюрсином. Интересно, что сейчас Мурат Далкылыч встречается с другой звездой "Постучись в мою дверь" Ситаре Акбаш.
По данным CNN Türk, Ханде Эрчел, увидев бывшего, забыла о происходящем на поле, схватила смартфон и начала с кем-то активно переписываться. Удалось ли актрисе и певцу пересечься пока не известно. Как утверждают очевидцы, Мурат был в отличном расположении духа.
Как писали "Дни.ру", Керем Бюрсин и Ханде Эрчел поругались из-за ревнивого нрава последней. По слухам, знаменитости не общались несколько недель.