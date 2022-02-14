Популярнее голливудских звезд: Ханде Эрчел из "Постучись в мою дверь" побила жену Бурака Озчивита

Благодаря сериалу "Постучись в мою дверь" турецкие актеры Ханде Эрчел и Керем Бюрсин стали известны далеко за пределами родины. Лента о флористе Эде и архитекторе Серкане, напомним, транслировалась в 85 странах мира. С момента выхода теленовеллы на экран число подписчиков в соцсетях Ханде и Керема росло в геометрической прогрессии. Сегодня за аккаунтом красотки Эрчел в "Инстаграм" следят 26,7 миллиона человек. Бурсин тем временем значительно отстает от партнерши – у него пока чуть больше десяти миллионов фолловеров.
Накануне издание Albawaba назвало Ханде Эрчел нынешней "Королевой турецкого кинематографа". Дескать, у звезды "Постучись в мою дверь" на данном этапе подписчиков больше, чем у некоторых голливудских звезд. Кроме того, в минувшем, 2021 году, Эрчел стала самой обсуждаемой турецкой актрисой.
Негласный титул "Королева турецкого кинематографа" ранее носила звезда сериала "Королек-птичка певчая" Фахрие Эвджен. Жена актера Бурака Озчивита четыре года назад пропала с экранов. После рождения сына Карана она ушла в длительный декретный отпуск. Пока Эвджен наслаждалась материнством на вершине популярности оказалась Эрчел. В своеобразном сражении за титул Ханде побила соперницу, оставив ее далеко позади. У супруги Бурака Озчивита в микроблоге 12,6 миллиона подписчиков.
Впрочем, недавно Фахрие Эвджен вернулась в обойму. Актриса играет главную роль в сериале "Алпарслан". В Турции картина пользуется большим успехом.
Отметим, публикация Albawaba вызвала волну гнева у поклонников Фахрие и Ханде. Фанаты уверены, что СМИ намеренно пытаются настроить Эрчел и Эвджен друг против друга и раздуть конфликт. По мнению пользователей Сети, сравнивать актрис некорректно.