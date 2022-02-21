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Сериалы
"Когда закончится февраль": почему стоит смотреть новый сериал "России 1"

"Когда закончится февраль": почему стоит смотреть новый сериал "России 1"

Что известно о сериале "Когда закончится февраль"?
прочитано 167 раз

21 февраля на "России 1" свет увидит свежая теленовелла "Когда закончится февраль". Режиссером ленты выступила Елена Цыплакова. Постановщица утверждает, что сняла картину об обычных людях и о том, как они реагируют на чужую беду. В сериале, говорит Цыплакова, продемонстрированы все грани человеческих отношений.

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Небанальный сюжет

В центре событий ленты молодая женщина Ольга Рябинина. Героиня счастлива в личной жизни – у нее замечательный муж и потрясающий сын, которому уже 13 лет. Ольга с успехом трудится в рекламном агентстве. Она обожает то, что делает, поэтому всегда готова взять сверхурочную работу. Однажды Рябинина задержалась в офисе допоздна и была вынуждена одна идти домой. В тот вечер жизнь персонажа разделилась на "до" и "после".

Фото: телеканала "Россия"

Пройдет много времени, прежде чем Рябинина найдет в себе силы, чтобы говорить о произошедшем. Ольга пойдет работать в социальный центр, дабы помогать людям, которые тоже оказались в трудном положении. Героиня попробует собрать собственную жизнь по кускам, но прошлое станет для нее преградой.

Фото: телеканала "Россия"

Актеры

Главную роль в картине исполнила Марина Коняшкина. 36-летняя актриса известна работами в теленовеллах "Ласточкино гнездо", "Черные кошки" и "Ловушка". Когда Коняшкина узнала, что сериал "Когда закончится февраль" будет снимать Цыплакова, она сразу согласилась на роль. Марина считает постановщицу настоящим знатоком своего дела. В ленте также снялись Сергей Перегудов, Евгений Шириков, Игорь Иванов, Мария Капустинская.

Фото: телеканала "Россия"

40-летнему Сергею Перегудову, звезде "Ментовских войн", доверили воплотить в жизнь сложного, неоднозначного персонажа – мужа главной героини, Кирилла. В сериале, говорят создатели, Перегудов продемонстрировал все свое обаяние и мастерство.

Героиня

Сюжет ленты, считает исполнительница главной роли Марина Коняшкина, во многом перекликается с реальной жизнью. Первое время героине Ольге Рябининой кажется, что жизнь ее никогда не будет прежней. Но время идет, раны затягиваются, персонаж понимает, что надо собраться с силами и идти дальше.

Коняшкина считает, что Рябинина ни в коем случае не жертва. Ведь в экстремальной ситуации Ольга включается в борьбу.

Фото: телеканала "Россия"

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Фото: телеканала "Россия"
Автор: 21 февраля 2022, 16:14

комментарии

Ответить:

Гость963038
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Давно ждём фильм о нормальных человеческих отношениях.Больницы,стрельба,измены,предательство настолько надоели,что после анонса очередного "Склифосовского" и пр.мы их просто не смотрим.
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