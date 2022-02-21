"Когда закончится февраль": почему стоит смотреть новый сериал "России 1"

Что известно о сериале "Когда закончится февраль"?

21 февраля на "России 1" свет увидит свежая теленовелла "Когда закончится февраль". Режиссером ленты выступила Елена Цыплакова. Постановщица утверждает, что сняла картину об обычных людях и о том, как они реагируют на чужую беду. В сериале, говорит Цыплакова, продемонстрированы все грани человеческих отношений.

Небанальный сюжет

В центре событий ленты молодая женщина Ольга Рябинина. Героиня счастлива в личной жизни – у нее замечательный муж и потрясающий сын, которому уже 13 лет. Ольга с успехом трудится в рекламном агентстве. Она обожает то, что делает, поэтому всегда готова взять сверхурочную работу. Однажды Рябинина задержалась в офисе допоздна и была вынуждена одна идти домой. В тот вечер жизнь персонажа разделилась на "до" и "после".

Пройдет много времени, прежде чем Рябинина найдет в себе силы, чтобы говорить о произошедшем. Ольга пойдет работать в социальный центр, дабы помогать людям, которые тоже оказались в трудном положении. Героиня попробует собрать собственную жизнь по кускам, но прошлое станет для нее преградой.

Актеры

Главную роль в картине исполнила Марина Коняшкина. 36-летняя актриса известна работами в теленовеллах "Ласточкино гнездо", "Черные кошки" и "Ловушка". Когда Коняшкина узнала, что сериал "Когда закончится февраль" будет снимать Цыплакова, она сразу согласилась на роль. Марина считает постановщицу настоящим знатоком своего дела. В ленте также снялись Сергей Перегудов, Евгений Шириков, Игорь Иванов, Мария Капустинская.

40-летнему Сергею Перегудову, звезде "Ментовских войн", доверили воплотить в жизнь сложного, неоднозначного персонажа – мужа главной героини, Кирилла. В сериале, говорят создатели, Перегудов продемонстрировал все свое обаяние и мастерство.

Героиня

Сюжет ленты, считает исполнительница главной роли Марина Коняшкина, во многом перекликается с реальной жизнью. Первое время героине Ольге Рябининой кажется, что жизнь ее никогда не будет прежней. Но время идет, раны затягиваются, персонаж понимает, что надо собраться с силами и идти дальше.

Коняшкина считает, что Рябинина ни в коем случае не жертва. Ведь в экстремальной ситуации Ольга включается в борьбу.