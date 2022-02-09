К съемкам 10 сезона "Склифосовского" присоединился известный актер

Появились первые фото с площадки картины о врачах.

На канале "Россия" продолжается показ девятой части медицинской ленты "Склифосовский". От новых эпизодов теленовеллы о работниках НИИ скорой помощи невозможно оторваться, утверждают зрители. Хирург Олег Брагин и его коллеги в свежих сериях спасают жизни пациентов и сражаются за личное счастье.

Создатели "Склифосовского" ранее обещали поклонникам сериала продолжение. Более того, съемки новых эпизодов уже идут полным ходом. В распоряжении "Дни.ру" оказались кадры с площадки ленты.

Сценарий юбилейной части картины пока держится в строжайшем секрете. Известно лишь то, что в новом сезоне героям вновь придется пройти через испытания и столкнуться с переменами.

Кроме того, к творческому коллективу "Склифосовского" присоединился 49-летний актер Дмитрий Ульянов. Какая роль досталась артисту в драме о медиках – пока не сообщается.

Ульянов, добавим, известен работами в картинах "Спасская", "Идеальный враг", "Остров ненужных людей", "Марш Турецкого", второй и третьей части "Доярки из Хацапетовки". Дмитрий Ульянов – выпускник Щукинского училища, трудился в государственном академическом театре имени Вахтангова, сейчас занят на сцене "LA’Театр" и в нескольких антрепризах.

Режиссером десятого сезона "Склифосовского" вновь стала Юлия Краснова. О дате премьеры новой части будет сообщено позже.