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Сериалы
"Она была обворожительно красива": Михаил Пореченков о родившей у него на глазах жене

"Она была обворожительно красива": Михаил Пореченков о родившей у него на глазах жене

Известный актер поделился подробностями личной жизни.
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Актер Михаил Пореченков счастлив в браке уже более 20 лет. С супругой, Ольгой, знаменитость воспитывает троих наследников – Михаила, Марию и Петра. В свежем интервью артист рассказал, что помогал наследникам появиться на свет.

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 Михаил Евгеньевич Пореченков

Михаил Евгеньевич Пореченков актер

"Был на всех родах. Помогал, как мог. Сильно волновался. В первый раз сильно волновался, а дальше уже пошло легче. Когда супруга рожала Михаила, она была самая красивая. В моей памяти она осталась… Это было самое прекрасное, как-то все сочеталось в ней. Она была обворожительно красива", – поделился Михаил.

После появления детей Михаил Пореченков и его супруга называют друг друга "мама" и "папа". Мнение о том, что такие "прозвища" вредны для отношений и лишают их страсти, актер не разделяет.

"Глупые твари люди – сущие обезьяны!" – цитирует знаменитость Сэмюэля Беккета.

Актер не скрывает также, что является приверженцем "Домостроя". В семье Пореченкова царит патриархальный уклад.

"Потому что физиологически мы по-разному сделаны, потому что мужчина сильнее, а женщина нежнее. Потому что отношения должны быть другие. Я должен любить ее, уважать, а она должна понимать, что я надежный. Зачем менять местами? Я не понимаю. Стакан ценен тем, что он выполняет свою функцию. Стакан – в него наливают воду. Не надо делать из него какие-то другие вещи", – рассудил актер.

Михаил отметил также, что его жена не лишена самостоятельности. Пореченков заявил, что ему лучше даются стратегические решения и его супруга это уважает. Между тем, признался артист, есть вопросы, уладить которые может только его избранница

"Мы всегда советуемся, уважаем, понимаем", – подчеркнул Михаил.

У Михаила Пореченкова, напомним, есть еще двое детей. Первенца Владимира актеру родила гражданская супруга Ирина. В первом официальном браке знаменитости на свет появилась дочь Варвара.

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Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 14:33 Источник: Ютуб, "RTVI Развлечения" ✓ Надежный источник
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К съемкам 10 сезона "Склифосовского" присоединился известный актер

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