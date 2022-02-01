Нанесшая своим детям непоправимый ущерб звезда "Шерлока" появилась с молодой любовницей

Актеру популярного сериала и его возлюбленной пророчили расставание.

Папарацци поймали звезду сериала "Шерлок" во время прогулки с молодой любовницей. 50-летний Мартин Фримен и 29-летняя Рейчел Мариам попали в объективы репортеров в британском Хампстеде. Парочка неспешно шла по улице и о чем-то беседовала.

Слухи о том, что Фримен закрутил роман с актрисой и писательницей, которая годится ему в дочери, появились около года назад. Спустя время эти домыслы подтвердились – Мартин и Рейчел пришли на одну из премьер рука об руку.

Светские сплетники, стоит отметить, пророчили знаменитостям скорое расставание. Дескать, эти отношения обречены на провал – слишком большая разница в возрасте – 21 год. Тем не менее Мариам и Фримен все еще вместе.

Звезда "Шерлока" Мартин Фримен, напомним, много лет состоял в незарегистрированных отношениях с коллегой по цеху Амандой Аббингтон. В сериале о знаменитом сыщике она играла Мэри Ватсон – супругу Джона Ватсона. Вместе Мартин и Аманда были 16 лет. У артистов подрастает двое детей: 16-летний Джо и 13-летняя Грейс.

О расставании Фримена и Аббингтон стало известно в 2016 году. Поговаривают, что инициатором разрыва был Мартин. Аманда и ее дети крах семьи восприняли очень болезненно. В одном из интервью актриса говорила, что уход Фримена нанес психике ее сына и дочери непоправимый ущерб. Аббингтон полагает, что в будущем ее наследникам придется посещать психотерапевта.