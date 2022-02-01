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Сериалы
Аверин шутит, Куликова в крови: кадры со съемок сериала "Склифосовский" произвели фурор

Аверин шутит, Куликова в крови: кадры со съемок сериала "Склифосовский" произвели фурор

Что происходит за кулисами любимой многими теленовеллы.
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Актриса Мария Куликова поделилась кадрами из закулисья медицинской драмы "Склифосовский". Как оказалось, атмосфера на площадке популярной ленты пропитана позитивом. В перерывах между дублями звезды теленовеллы много смеются.

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Минутный ролик Мария Куликова опубликовала в личном микроблоге. В кадре актриса и ее партнер Максим Аверин играют напряженную сцену в операционной. Знаменитости облачены в хирургические костюмы, их лица спрятаны под масками, перчатки в крови.

Когда звучит команда режиссера "Техническая пауза", исполнитель роли хирурга Олега Брагина, не выходя из роли начинает шутить по поводу "не по-христиански" "рванувшей аневризмы". Куликова между тем подхватывает импровизацию коллеги по цеху.

В Сети забавная нарезка кадров со съемок произвела фурор. Поклонники ленты признались, что соскучились по персонажам любимой ленты.

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Публикация от Мария Куликова (@m.kulikova77)

"Как же мне нравится За Кадром, это особый жанр, доставляет особое удовольствие! Спасибо, Маша!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот так вот зрители переживают из-за напряженных кадров, а за кадром актеры веселятся🤣", "Маша, смотри только на Макса!" – режиссер ерунды не скажет ❣️😎", – пишут комментаторы.

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Фото телеканала «Россия»
Автор: 1 февраля 2022, 11:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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