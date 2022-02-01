Аверин шутит, Куликова в крови: кадры со съемок сериала "Склифосовский" произвели фурор

Актриса Мария Куликова поделилась кадрами из закулисья медицинской драмы "Склифосовский". Как оказалось, атмосфера на площадке популярной ленты пропитана позитивом. В перерывах между дублями звезды теленовеллы много смеются.
Минутный ролик Мария Куликова опубликовала в личном микроблоге. В кадре актриса и ее партнер Максим Аверин играют напряженную сцену в операционной. Знаменитости облачены в хирургические костюмы, их лица спрятаны под масками, перчатки в крови.
Когда звучит команда режиссера "Техническая пауза", исполнитель роли хирурга Олега Брагина, не выходя из роли начинает шутить по поводу "не по-христиански" "рванувшей аневризмы". Куликова между тем подхватывает импровизацию коллеги по цеху.
В Сети забавная нарезка кадров со съемок произвела фурор. Поклонники ленты признались, что соскучились по персонажам любимой ленты.
"Как же мне нравится За Кадром, это особый жанр, доставляет особое удовольствие! Спасибо, Маша!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот так вот зрители переживают из-за напряженных кадров, а за кадром актеры веселятся🤣", "Маша, смотри только на Макса!" – режиссер ерунды не скажет ❣️😎", – пишут комментаторы.