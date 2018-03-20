Мартин Фримен актер

Мартин Фримен – известный актер из Великобритании, который прославился по роли доктора Ватсона в культовом сериале "Шерлок" и хоббита в экранизации Д. Р. Толкина "Властелин колец". Его имя известно во всем мире, а количество поклонниц приумножается с каждым днем.
Будущий актер родился в провинциальном городке графства Хэмпшир (Великобритания) в многодетной семье. Мартин стал пятым ребенком. Семья жила небогато, родители развелись, когда мальчику едва исполнилось пять лет.
О своих родителях актер вспоминает нечасто. Они были небогатыми людьми, которые на его памяти только ругались и ссорились. После развода Мартин остался жить с отцом, но тот скончался от сердечного приступа, когда мальчику едва исполнилось десять лет. Он вернулся жить к матери, но ласки и душевного тепла так и не ощутил.
Будущий актер учился в католической школе, в душе мечтал о поступлении в театральной училище. С 15 лет выступал в составе молодежного театра, окончательно решил связать свою судьбу с миром кино и искусства. После школы поступил в Центральную школу драматического искусства, стал дипломированным специалистом.
У артиста незаурядная внешность, поэтому на роль героя-любовника он явно не тянет. Да и в кадре долгое время оставался незамеченным. Поэтому известные режиссеры не особенно спешили с предоставлением работы.
Кинодебют актера состоялся в 1997 году, но роль была эпизодической. В 2000 году Мартин снялся в картине "Книжный магазин Блэка" и его, наконец-то, заметили, начали приглашать в кино. Следующие проекты – ситком "Офис", "Карл II. Власть и страсть", "Автостопом по Галактике", "Все вместе", "Посвящение", "Лучшее рождество", "Хоббит: Нежданное путешествие".
Помимо роли хоббита популярность Мартину Фримену принесла роль доктора Ватсона в бессмертной экранизации А. К. Дойля "Шерлок Холмс". В сериале "Шерлок" его партнером по кадру стал не менее популярный актер из Британии Бенедикт Камбербэтч. Над сериалом работал с 2010 до 2017 годы, приобрел всемирную славу.
На съемках "Только мужчины" в 2000 году артист встретил свою будущую жену. Его избранницей оказалась актриса Аманда Аббингтон. Будучи в браке, они не раз работали над общими проектами, всегда ладили и были счастливой семьей.
В 2005 году Аманда родила сына Джо, в 2009 – дочь Грейс. В 2016 году семья распалась, но экс-супруги после официального развода сумели сохранить дружеские отношения. Сегодня Мартин не женат, девушки нет.
Актер одинаково популярен в кино и сериалах. В первом случае популярность принесла роль хоббита, во втором – небезызвестного доктора Ватсона.
Актер продолжает сниматься в кино, общается с детьми и экс-супругой. Публичной жизни не приветствует, в общении с журналистами сдержанный и немногословный. Сегодня Мартину Фриману – 48 лет, но в Голливуде его популярность только набирает обороты.