Мартин Фримен актер

Мартин Фримен – известный актер из Великобритании, который прославился по роли доктора Ватсона в культовом сериале «Шерлок» и хоббита в экранизации Д. Р. Толкина «Властелин колес». Его имя известно во всем мире, а количество поклонниц приумножается с каждым днем.

Биография Мартина Фримана

Будущий актер родился в провинциальном городке графства Хэмпшир (Великобритания) в многодетной семье. Мартин стал пятым ребенком. Семья жила небогато, родители развелись, когда мальчику едва исполнилось пять лет.

Семья

О своих родителях актер вспоминает нечасто. Они были небогатыми людьми, которые на его памяти только ругались и ссорились. После развода Мартин остался жить с отцом, но тот скончался от сердечного приступа, когда мальчику едва исполнилось десять лет. Он вернулся жить к матери, но ласки и душевного тепла так и не ощутил.

Детство и юность

Будущий актер учился в католической школе, в душе мечтал о поступлении в театральной училище. С 15 лет выступал в составе молодежного театра, окончательно решил связать свою судьбу с миром кино и искусства. После школы поступил в Центральную школу драматического искусства, стал дипломированным специалистом.

Карьера Мартина Фримана

У артиста незаурядная внешность, поэтому на роль героя-любовника он явно не тянет. Да и в кадре долгое время оставался незамеченным. Поэтому известные режиссеры не особенно спешили с предоставлением работы.

Фильмы

Кинодебют актера состоялся в 1997 году, но роль была эпизодической. В 2000 году Мартин снялся в картине «Книжный магазин Блэка» и его, наконец-то, заметили, начали приглашать в кино. Следующие проекты – ситком «Офис», «Карл II. Власть и страсть», «Автостопом по Галактике», «Все вместе», «Посвящение», «Лучшее рождество», «Хоббит: Нежданное путешествие».

Сериалы

Помимо роли хоббита популярность Мартину Фримену принесла роль доктора Ватсона в бессмертной экранизации А. К. Дойля «Шерлок Холмс». В сериале «Шерлок» его партнером по кадру стал не менее популярный актер из Британии Бенедикт Камбербэтч. Над сериалом работал с 2010 до 2017 годы, приобрел всемирную славу.

Личная жизнь Мартина Фримена

На съемках «Только мужчины» в 2000 году артист встретил свою будущую жену. Его избранницей оказалась актриса Аманда Аббингтон. Будучи в браке, они не раз работали над общими проектами, всегда ладили и были счастливой семьей.

В 2005 году Аманда родила сына Джо, в 2009 – дочь Грейс. В 2016 году семья распалась, но экс-супруги после официального развода сумели сохранить дружеские отношения. Сегодня Мартин не женат, девушки нет.

Интересные факты о Мартине Фримане

Дебютной стала эпизодическая роль в популярном сериале «Чисто английское убийство» (1997).

За роль доктора Ватсона в 2011 году артист получил первую престижную премию BAFTA TV Awards в категории «Лучший актер второго плана».

Актер является вегетарианцем со стажем, употребляет только растительную пищу и не отступает о своих принципов;

У Мартина нет водительских прав и личного транспортного средство. Он предпочитает передвигаться пешком или на велосипеде.

Артиста не найти в социальных сетях, поскольку в его доме нет компьютера и интернета. Мартин выбирает реальную жизнь.

Роли Мартина Фримена

Актер одинаково популярен в кино и сериалах. В первом случае популярность принесла роль хоббита, во втором – небезызвестного доктора Ватсона.

Фильмы

«Реальная любовь» - Джон;

«Последний король» - лорд Шафтсбери;

«Прайд» - Флек;

«Зомби по имени Шон» - Деклан;

«Автостопом по галактике» - Артур Дент;

«Конфетти» - Мэтт;

«Спокойной ночи» - Гэри Шиллер;

«Тайны «Ночного дозора»» - Рембрандт;

«Дикая штучка» - Гектор Диксон;

«Хоббит: Нежданное путешествие» - Бильбо;

«История призраков» - Майк Придл;

«Черная пантера» - Эверетт Росс.

Сериалы

«Чисто английское убийство» - Крейг;

«Эта жизнь» - Стюарт;

«Книжный магазин Блэка» - доктор;

«Офис» - Тим Кентербери;

«Робинсоны» - Эд;

«Шерлок» - доктор Ватсон;

«Стартап» - Филл Раск;

«Исповедь» - Стив Фалчер»;

«Парень встречает девушку» - Дэнни Рид.

Мартин Фримен сегодня

Актер продолжает сниматься в кино, общается с детьми и экс-супругой. Публичной жизни не приветствует, в общении с журналистами сдержанный и немногословный. Сегодня Мартину Фриману – 48 лет, но в Голливуде его популярность только набирает обороты.