Мартин Фримен актер

Мартин Фримен – известный актер из Великобритании, который прославился по роли доктора Ватсона в культовом сериале "Шерлок" и хоббита в экранизации Д. Р. Толкина "Властелин колец". Его имя известно во всем мире, а количество поклонниц приумножается с каждым днем.

Биография Мартина Фримана

Будущий актер родился в провинциальном городке графства Хэмпшир (Великобритания) в многодетной семье. Мартин стал пятым ребенком. Семья жила небогато, родители развелись, когда мальчику едва исполнилось пять лет.

Семья

О своих родителях актер вспоминает нечасто. Они были небогатыми людьми, которые на его памяти только ругались и ссорились. После развода Мартин остался жить с отцом, но тот скончался от сердечного приступа, когда мальчику едва исполнилось десять лет. Он вернулся жить к матери, но ласки и душевного тепла так и не ощутил.

Детство и юность

Будущий актер учился в католической школе, в душе мечтал о поступлении в театральной училище. С 15 лет выступал в составе молодежного театра, окончательно решил связать свою судьбу с миром кино и искусства. После школы поступил в Центральную школу драматического искусства, стал дипломированным специалистом.

Карьера Мартина Фримана

У артиста незаурядная внешность, поэтому на роль героя-любовника он явно не тянет. Да и в кадре долгое время оставался незамеченным. Поэтому известные режиссеры не особенно спешили с предоставлением работы.

Фильмы

Кинодебют актера состоялся в 1997 году, но роль была эпизодической. В 2000 году Мартин снялся в картине "Книжный магазин Блэка" и его, наконец-то, заметили, начали приглашать в кино. Следующие проекты – ситком "Офис", "Карл II. Власть и страсть", "Автостопом по Галактике", "Все вместе", "Посвящение", "Лучшее рождество", "Хоббит: Нежданное путешествие".

Сериалы

Помимо роли хоббита популярность Мартину Фримену принесла роль доктора Ватсона в бессмертной экранизации А. К. Дойля "Шерлок Холмс". В сериале "Шерлок" его партнером по кадру стал не менее популярный актер из Британии Бенедикт Камбербэтч. Над сериалом работал с 2010 до 2017 годы, приобрел всемирную славу.

Личная жизнь Мартина Фримена

На съемках "Только мужчины" в 2000 году артист встретил свою будущую жену. Его избранницей оказалась актриса Аманда Аббингтон. Будучи в браке, они не раз работали над общими проектами, всегда ладили и были счастливой семьей.

В 2005 году Аманда родила сына Джо, в 2009 – дочь Грейс. В 2016 году семья распалась, но экс-супруги после официального развода сумели сохранить дружеские отношения. Сегодня Мартин не женат, девушки нет.

Интересные факты о Мартине Фримане

Дебютной стала эпизодическая роль в популярном сериале "Чисто английское убийство" (1997).

За роль доктора Ватсона в 2011 году артист получил первую престижную премию BAFTA TV Awards в категории "Лучший актер второго плана".

Актер является вегетарианцем со стажем, употребляет только растительную пищу и не отступает о своих принципов;

У Мартина нет водительских прав и личного транспортного средство. Он предпочитает передвигаться пешком или на велосипеде.

Артиста не найти в социальных сетях, поскольку в его доме нет компьютера и интернета. Мартин выбирает реальную жизнь.

Роли Мартина Фримена

Актер одинаково популярен в кино и сериалах. В первом случае популярность принесла роль хоббита, во втором – небезызвестного доктора Ватсона.

Фильмы

"Реальная любовь" – Джон;

"Последний король" – лорд Шафтсбери;

"Прайд" – Флек;

"Зомби по имени Шон" – Деклан;

"Автостопом по галактике" – Артур Дент;

"Конфетти" – Мэтт;

"Спокойной ночи" – Гэри Шиллер;

"Тайны "Ночного дозора"" – Рембрандт;

"Дикая штучка" – Гектор Диксон;

"Хоббит: Нежданное путешествие" – Бильбо;

"История призраков" – Майк Придл;

"Черная пантера" – Эверетт Росс.

Сериалы

"Чисто английское убийство" – Крейг;

"Эта жизнь" – Стюарт;

"Книжный магазин Блэка" – доктор;

"Офис" – Тим Кентербери;

"Робинсоны" – Эд;

"Шерлок" – доктор Ватсон;

"Стартап" – Филл Раск;

"Исповедь" – Стив Фалчер";

"Парень встречает девушку" – Дэнни Рид.

Мартин Фримен сегодня

Актер продолжает сниматься в кино, общается с детьми и экс-супругой. Публичной жизни не приветствует, в общении с журналистами сдержанный и немногословный. Сегодня Мартину Фриману – 48 лет, но в Голливуде его популярность только набирает обороты.