Мартин Фримен актер

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Мартин Фримен

актер
Мартин Фримен

Мартин Фримен – известный актер из Великобритании, который прославился по роли доктора Ватсона в культовом сериале "Шерлок" и хоббита в экранизации Д. Р. Толкина "Властелин колец". Его имя известно во всем мире, а количество поклонниц приумножается с каждым днем.

Биография Мартина Фримана

Будущий актер родился в провинциальном городке графства Хэмпшир (Великобритания) в многодетной семье. Мартин стал пятым ребенком. Семья жила небогато, родители развелись, когда мальчику едва исполнилось пять лет.

Семья

О своих родителях актер вспоминает нечасто. Они были небогатыми людьми, которые на его памяти только ругались и ссорились. После развода Мартин остался жить с отцом, но тот скончался от сердечного приступа, когда мальчику едва исполнилось десять лет. Он вернулся жить к матери, но ласки и душевного тепла так и не ощутил.

Детство и юность

Будущий актер учился в католической школе, в душе мечтал о поступлении в театральной училище. С 15 лет выступал в составе молодежного театра, окончательно решил связать свою судьбу с миром кино и искусства. После школы поступил в Центральную школу драматического искусства, стал дипломированным специалистом.

Карьера Мартина Фримана

У артиста незаурядная внешность, поэтому на роль героя-любовника он явно не тянет. Да и в кадре долгое время оставался незамеченным. Поэтому известные режиссеры не особенно спешили с предоставлением работы.

Фильмы

Кинодебют актера состоялся в 1997 году, но роль была эпизодической. В 2000 году Мартин снялся в картине "Книжный магазин Блэка" и его, наконец-то, заметили, начали приглашать в кино. Следующие проекты – ситком "Офис", "Карл II. Власть и страсть", "Автостопом по Галактике", "Все вместе", "Посвящение", "Лучшее рождество", "Хоббит: Нежданное путешествие".

Сериалы

Помимо роли хоббита популярность Мартину Фримену принесла роль доктора Ватсона в бессмертной экранизации А. К. Дойля "Шерлок Холмс". В сериале "Шерлок" его партнером по кадру стал не менее популярный актер из Британии Бенедикт Камбербэтч. Над сериалом работал с 2010 до 2017 годы, приобрел всемирную славу.

Личная жизнь Мартина Фримена

На съемках "Только мужчины" в 2000 году артист встретил свою будущую жену. Его избранницей оказалась актриса Аманда Аббингтон. Будучи в браке, они не раз работали над общими проектами, всегда ладили и были счастливой семьей.

В 2005 году Аманда родила сына Джо, в 2009 – дочь Грейс. В 2016 году семья распалась, но экс-супруги после официального развода сумели сохранить дружеские отношения. Сегодня Мартин не женат, девушки нет.

Интересные факты о Мартине Фримане

  • Дебютной стала эпизодическая роль в популярном сериале "Чисто английское убийство" (1997).
  • За роль доктора Ватсона в 2011 году артист получил первую престижную премию BAFTA TV Awards в категории "Лучший актер второго плана".
  • Актер является вегетарианцем со стажем, употребляет только растительную пищу и не отступает о своих принципов;
  • У Мартина нет водительских прав и личного транспортного средство. Он предпочитает передвигаться пешком или на велосипеде.
  • Артиста не найти в социальных сетях, поскольку в его доме нет компьютера и интернета. Мартин выбирает реальную жизнь.

Роли Мартина Фримена

Актер одинаково популярен в кино и сериалах. В первом случае популярность принесла роль хоббита, во втором – небезызвестного доктора Ватсона.

Фильмы

  • "Реальная любовь" – Джон;
  • "Последний король" – лорд Шафтсбери;
  • "Прайд" – Флек;
  • "Зомби по имени Шон" – Деклан;
  • "Автостопом по галактике" – Артур Дент;
  • "Конфетти" – Мэтт;
  • "Спокойной ночи" – Гэри Шиллер;
  • "Тайны "Ночного дозора"" – Рембрандт;
  • "Дикая штучка" – Гектор Диксон;
  • "Хоббит: Нежданное путешествие" – Бильбо;
  • "История призраков" – Майк Придл;
  • "Черная пантера" – Эверетт Росс.

Сериалы

  • "Чисто английское убийство" – Крейг;
  • "Эта жизнь" – Стюарт;
  • "Книжный магазин Блэка" – доктор;
  • "Офис" – Тим Кентербери;
  • "Робинсоны" – Эд;
  • "Шерлок" – доктор Ватсон;
  • "Стартап" – Филл Раск;
  • "Исповедь" – Стив Фалчер";
  • "Парень встречает девушку" – Дэнни Рид.

Мартин Фримен сегодня

Актер продолжает сниматься в кино, общается с детьми и экс-супругой. Публичной жизни не приветствует, в общении с журналистами сдержанный и немногословный. Сегодня Мартину Фриману – 48 лет, но в Голливуде его популярность только набирает обороты.

Нанесшая своим детям непоправимый ущерб звезда "Шерлока" появилась с молодой любовницей

Нанесшая своим детям непоправимый ущерб звезда "Шерлока" появилась с молодой любовницей
Актеру популярного сериала и его возлюбленной пророчили расставание. Папарацци поймали звезду сериала "Шерлок" во время прогулки с молодой любовницей.

Оскандалившаяся звезда "Шерлока" впуталась в авантюру

Оскандалившаяся звезда "Шерлока" впуталась в авантюру
Британский актер Мартин Фримен принимает участие в новом проекте The Responder. Сериал расскажет о буднях сотрудника службы экстренного реагирования. О том, что Фримен снимается в новом многосерийном фильме стало известно благодаря Пирсу Уэнгеру, представителю телерадиокомпании BBC.

"Маленькие сволочи": Фримен из сериала "Шерлок" бьет сына и дочь

"Маленькие сволочи": Фримен из сериала "Шерлок" бьет сына и дочь
Звезда сериала "Шерлок" Мартин Фримен признался, что порол и грубо обзывал своих детей. По словам артиста, родительство оказалось для него слишком тяжелым испытанием. 48-летний Мартин Фримен дважды папа.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения