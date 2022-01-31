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Сериалы
Неуравновешенная звезда "Великолепного века" получила неожиданный удар от бросившего ее любовника

Неуравновешенная звезда "Великолепного века" получила неожиданный удар от бросившего ее любовника

Личная жизнь актрисы исторической теленовеллы никак не наладится.
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Очередной роман 34-летней звезды "Великолепного века" Мерве Болугур потерпел фиаско. Как сообщают турецкие СМИ, исполнительницу роли наложницы Нурбану Султан бросил возлюбленный – бизнесмен Эркан Шен.

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Эркан и Мерве стали парой всего два месяца назад. Болугур потеряла голову от предпринимателя практически сразу. Журналистам актриса говорила, что впервые в жизни чувствует себя настолько счастливой.

Причины разрыва звезды "Великолепного века" и бизнесмена неизвестны. Детали краха отношений Болугур и Шен держат в тайне. Актриса утверждает, что рассталась с возлюбленным на хорошей ноте. Дескать, Эркан теперь для нее добрый друг. "Неправильно обсуждать уже закончившиеся отношения", - подчеркнула Мерве. Актриса попросила журналистов больше не мусолить эту тему.

Эркан Шен между тем говорить без эмоций о расставании с Мерве Болугур пока не может. Артистка получила от бывшего неожиданный удар в спину – предприниматель раскрыл журналистам всю правду. "Все в прошлом, никакие мы не друзья", - сказал бизнесмен репортерам, караулившим его у торгового центра. Шен подчеркнул, что для Болугур в его жизни больше нет места.

Судя по всему, звезда "Великолепного века" как-то насолила теперь уже экс-избраннику. Эркан Шен был полон гнева, поэтому даже не пытался держать лицо перед репортерами.

Мерве Болугур в 2017-м развелась с известным в Турции певцом Муратом Далкылычем. С тех пор у звезды "Великолепного века" было несколько попыток построить серьезные отношения, но они не увенчались успехом. Так, например, в сентябре 2020 года Мерве Болугур рассталась с Бураком Дайя, с которым ранее познакомилась в Сети. Мужчина сбежал от актрисы, когда узнал ее поближе. Сплетники утверждают, что Болугур немного неуравновешенная.

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Фото: www.instagram.com / mervebolugur
Автор: 31 января 2022, 17:35 Источник: CNN T?rk ✓ Надежный источник
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