Неуравновешенная звезда "Великолепного века" получила неожиданный удар от бросившего ее любовника

Очередной роман 34-летней звезды "Великолепного века" Мерве Болугур потерпел фиаско. Как сообщают турецкие СМИ, исполнительницу роли наложницы Нурбану Султан бросил возлюбленный – бизнесмен Эркан Шен.
Эркан и Мерве стали парой всего два месяца назад. Болугур потеряла голову от предпринимателя практически сразу. Журналистам актриса говорила, что впервые в жизни чувствует себя настолько счастливой.
Причины разрыва звезды "Великолепного века" и бизнесмена неизвестны. Детали краха отношений Болугур и Шен держат в тайне. Актриса утверждает, что рассталась с возлюбленным на хорошей ноте. Дескать, Эркан теперь для нее добрый друг. "Неправильно обсуждать уже закончившиеся отношения", - подчеркнула Мерве. Актриса попросила журналистов больше не мусолить эту тему.
Эркан Шен между тем говорить без эмоций о расставании с Мерве Болугур пока не может. Артистка получила от бывшего неожиданный удар в спину – предприниматель раскрыл журналистам всю правду. "Все в прошлом, никакие мы не друзья", - сказал бизнесмен репортерам, караулившим его у торгового центра. Шен подчеркнул, что для Болугур в его жизни больше нет места.
Судя по всему, звезда "Великолепного века" как-то насолила теперь уже экс-избраннику. Эркан Шен был полон гнева, поэтому даже не пытался держать лицо перед репортерами.
Мерве Болугур в 2017-м развелась с известным в Турции певцом Муратом Далкылычем. С тех пор у звезды "Великолепного века" было несколько попыток построить серьезные отношения, но они не увенчались успехом. Так, например, в сентябре 2020 года Мерве Болугур рассталась с Бураком Дайя, с которым ранее познакомилась в Сети. Мужчина сбежал от актрисы, когда узнал ее поближе. Сплетники утверждают, что Болугур немного неуравновешенная.