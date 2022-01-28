Что будет в 7 сезоне сериала "Ищейка"

Зрители Первого канала уже строят теории.

На днях на Первом канале завершился показ шестого сезона сериала "Ищейка". Финал этой части картины с Анной Банщиковой в главной роли сценаристы оставили открытым, что дает право говорить о ее продолжении.

16-й эпизод завершился на самом интересном месте. В заключительном эпизоде сезона героиня Александра Кушнир разорвала отношения с Борисом. Более того, у персонажа появляется новый ухажер – Аркадий Ольховский, роль которого исполнил Максим Лагашкин.

В развязке в квартире Кушнир раздается звонок. Александра открывает дверь и, увидев гостя, приветливо улыбается. На этом повествование обрывается. Кто нанес визит героине неизвестно – покажут, вероятно, уже в седьмой части.

Поклонники шоу уверены, что в седьмом сезоне мы увидим развитие отношений Кушнир и Ольховского. Не зря же Аркадий рисковал жизнью, спасая Александру из бассейна. Кроме того, зрители ждут возвращения кого-нибудь из бывших героини и, как следствие, еще один любовный треугольник. Стоит отметить, что официально продюсеры "Ищейки" о продолжении не объявляли.

Добавим, что сцена спасения героини Анны Банщиковой из воды вызвала у аудитории много вопросов. Зрители не понимают, как Аркадий смог вытащить Александру из воды – этот момент остался за кадром. Чтобы "спасти" находящуюся без сознания женщину, отяжелевшую от намокшей верхней одежды, персонаж должен быть Суперменом, считают пользователи Сети.