Зудина отрывалась на танцполе, а Волкова пела: как Банщикова из "Ищейки" отпраздновала 47-летие

Накануне звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова праздновала 47-летие. Вечеринку по случаю дня рождения актриса организовала в ресторане ГУМа.
По словам Банщиковой, получать поздравления от родных, коллег, друзей и поклонников она начала с самого утра. Теплые слова и сердечные пожелания сделали Анну невероятно счастливой. Актриса отметила, что ее окружают талантливые и добрые люди. Звезда "Ищейки" благодарна подписчикам личного микроблога за то, что они не забыли о ее личном празднике.
"Самое ценное, что вы со мной, несмотря на любые обстоятельства и время", – трогательно отметила Банщикова.
Поздравить Анну Банщикову пришла ее лучшая подруга – Алена Бабенко. Отрывалась на празднике "Ищейки" вдова Олега Табакова Марина Зудина. Актриса Екатерина Волкова исполнила для актрисы песню. Кроме того, среди гостей можно было заметить Чулпан Хаматову, Вадима Верника и многих других звезд театра и кино.
В ресторан виновница торжества пришла в элегантном платье черного цвета с цветочным принтом. С нарядом, как отметили подписчики, Банщикова не прогадала.
В финале вечера, когда гости были сыты, пьяны и утомлены танцами, Анне преподнесли праздничный торт, украшенный ягодами и фруктами. Десерт был скромных размеров. Видимо, любителей сладкого среди друзей Анны Банщиковой немного.