"Никто не может посягнуть!": стало известно о тайном оружии Анны Банщиковой из "Ищейки"

Артистке всегда удается быть в форме.

Звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова призналась, что обзавелась тайным оружием, которое помогает ей всегда быть в форме. Как оказалось, в перерывах между съемками и домашними заботами актриса старается баловать себя – ходит на массаж и йогу.

Банщикова обожает, когда ей массируют лицо. В такие моменты Анна засыпает очень крепким сном. Перед процедурой актриса обязательно отключает телефон, чтобы никто не посмел испортить ей момент. "И на это мое удовольствие никто не может посягнуть!" – заявила звезда "Ищейки".

На днях Банщикова отпраздновала 47-летие. Анна утверждает, что никогда не делала пластику и инъекции "красоты". Как оказалось, знаменитость боится потерять индивидуальность. После подтяжек, считает актриса, любительницы пластики становятся похожими друг на друга. Возрастные дамы, говорит Банщикова, выглядят глупо, когда пытаются молодиться.

Появляющиеся на лице морщины звезду "Ищейки" не беспокоят. Возраста Анна не чувствует. Маленькие дети, считает Банщикова, продлевают ощущение молодости. Счастливой актрису также делает любимая работа. Анна любит жизнь и получает от нее удовольствие.