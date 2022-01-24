Чем закончится шестой сезон "Ищейки" с Анной Банщиковой

Обнародовано краткое описание финала шестой части "Ищейки".

В ближайшие несколько дней на экраны выйдут заключительные эпизоды шестой части ленты "Ищейка" с Анной Банщиковой в главной роли. В финальных сериях сезона главная героиня картины Александра Кушнир будет полностью поглощена работой.

В 12-м эпизоде супруга Олега Жиркова становится свидетелем смерти – погибает директор библиотеки. Героя актера Анатолия Гущина отстраняют от расследования. Конфликт Александры Кушнир с новым руководством обостряется. Коллектив героини Анны Банщиковой берется расследовать преступление. Стражи порядка не могут понять, кому могла насолить жертва. Позже выясняется, что грязные секреты есть даже у скромников.

В 13-м эпизоде "Ищейки" Кушнир разбирается в смерти богатой дамы. Тело женщины найдено в машине, запертой в гараже у дома. Александра уверена, что ныне умершая не собиралась сводить счеты с жизнью. Следствие подозревает молодого супруга жертвы. За глаза мужчину называют альфонсом. Вдовцу удается убедить полицейских в своей невиновности. Вскоре происходит еще одно убийство. Команда Александры Кушнир задумывается о появление маньяка, когда узнает о загадочных сообщениях.

В 14-м эпизоде сериал "Ищейка" затронет тему домашнего насилия. Герои будут расследовать смерть девушки, которая страдала от жестокости близкого. В руки Александре попадет дневник жертвы. Кушнир поймет, что человек, столкнувшийся с насилием в семье, должен вовремя выйти из отношений. Этот простой вывод приведет персонажа к разгадке преступления. Кроме того, героиня Банщиковой решится кое-что изменить и в своей жизни.

В 15-м эпизоде Александра Кушнир возьмется за поиск убийцы известного кутюрье. Героиня поймет, что мир моды беспощаден и опасен. Кушнир примет участие в одном из показов. Оперативники между тем решат, что их коллега под светом софитов заработает "звездную болезнь".

В 16-м эпизоде центральный персонаж "Ищейки" будет расследовать гибель известного блогера. Девушка, уверена Кушнир, умерла не из-за несчастного случая. Александра попытается разобраться кто есть кто в сетевом мире. Неожиданно героиня окажется в смертельной опасности. К счастью, рядом окажется человек, который готов ради нее на все.