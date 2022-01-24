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Сериалы
Чужие мужья и измены: скандальное прошлое примерной жены и матери Анны Банщиковой

Чужие мужья и измены: скандальное прошлое примерной жены и матери Анны Банщиковой

Звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова 24 января отмечает 47-летие.
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Исполнительницу роли полковника полиции Александры Кушнир многие знают как примерную жену адвоката из Америки и маму трех замечательных детишек. Между тем прошлое Банщиковой имеет налет скандальности – актрису обвиняли в крахе двух браков.

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Будучи совсем юной, Анна Банщикова увела из семьи солиста коллектива "Секрет" Максима Леонидова. Вокалист и начинающая актриса познакомились на съемках шоу "Любовь с первого взгляда". Леонидов пригласил Банщикову на выступление – с тех пор артистка и музыкант не расставались.

Банщикова потеряла голову от Леонидова. Между тем, как утверждает звезда "Ищейки", певец был не в ее вкусе – казался слишком положительным. Анна поставила карьеру на паузу, чтобы отправиться с любимым в турне. Банщикова несколько лет колесила по свету вместе с группой "Секрет". Тем временем в Тель-Авиве Максима Леонидова ждала законная супруга Ирина Селезнева.

О сопернице Селезнева узнала случайно – она позвонила Леонидову в Санкт-Петербург, трубку взяла женщина. Девушка сообщила Ирине, что вокалист слег с ангиной. Позже выяснилось, что голос на том конце провода принадлежал Анне Банщиковой. Устраивать скандал жена вокалистка не стала – у самой было рыльце в пуху. Точку в отношениях с Леонидовым Селезнева поставила после отпуска в Финляндии. В процессе общения Ирина поняла, что Максим влюбился в Анну.

В 1999 году вокалист "Секрета" отвел звезду "Ищейки" под венец. По словам Банщиковой, с замужеством она поторопилась. Анна считает, что была слишком молода и не годилась для семейной жизни. "Я маленькая была. 20 лет всего. Чего там", – говорила актриса в недавнем интервью. В какой-то момент Банщикова поняла, что устала мотаться по гастролям. Актрисе захотелось вернуться в кино.

"В течение семи лет мы вообще не разлучались, а потом вот расстались — тут не угадаешь", – говорила о разводе с Леонидовым артистка.

В 2004 году Анна и Максим расторгли брак. Расставшись с мужем Банщикова осознала, что не имеет ни денег, ни жилья, ни работы. Рассчитывать теперь было не на кого, да и в профессии о ней все забыли. Анне пришлось все начинать с начала.

Ходили слухи, что звезда "Ищейки" изменяла Максиму Леонидову. Как рассказывала журналистам бывший администратор "Москонцерта" Нина Федорова, Анна Банщикова приводила любовника домой, совершенно не стесняясь соседей. Сама Анна эти сплетни опровергала. Актрисе приписывали интрижку с Георгием Товстоноговым-младшим. Дескать, артистка бросила музыканта ради перспективного режиссера. Банщикова между тем уверяла, что сошлась с Товстоноговым-младшим только через два года после развода. О романе с Георгием Анна говорить не любит. Режиссер, напомним, умер в 36 лет – есть версия, что он совершил самоубийство. Впрочем, близкие считают, что смерть Товстоногова-младшего была случайностью.

Настоящую любовь Анна Банщикова встретила после переезда в Москву. На премьере картины "Заяц над бездной" актриса засмотрелась на мужчину, который говорил с кем-то по телефону. Незнакомец изъяснялся на идеальном английском. Это был уроженец Пскова, адвокат из США Всеволод Шаханов. Уже на следующий день после знакомства Всеволод отвез Анну к своему отцу, а еще через несколько дней актриса переехала в съемную квартиру адвоката.

По словам Банщиковой, Шаханов сразу сказал ей, что женат и имеет дочь. Семья адвоката проживала в Америке. Какое-то время Всеволод разрывался между Москвой и Нью-Йорком. В итоге избранник "Ищейки" решил развестись.

Весной 2007 года Анна и Всеволод стали мужем и женой. В этом браке артистка стала многодетной мамой. У пары подрастает 14-летний Михаил, 12-летний Александр и пятилетняя Мария.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 13:06 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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