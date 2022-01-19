"Всем легче, когда мама на работе": мужу и детям сложно терпеть Банщикову из "Ищейки"

Актриса Анна Банщикова бывает утомительной.

46-летняя Анна Банщикова пытается совмещать плотный рабочий график и материнство. У звезды сериала "Ищейка" трое детей: 14-летний Михаил, 12-летний Александр и пятилетняя Мария. Все успевать знаменитости помогает врожденная энергичность и непоседливость. По словам Анны, расслабляться она не умеет. Артистка всегда находит себе занятие.

На новогодних каникулах Банщикова постоянно куда-то выбиралась и брала с собой детей. Анна не хотела лежать на диване с салатами и наследникам этой вольности не позволяла. Иногда, призналась звезда "Ищейки", ее энергичность становится головной болью для близких. В выходные она буквально обрушивается на членов своей семьи. Родные не всегда готовы терпеть неугомонную Анну.

"Поэтому всем легче, когда мама на работе и самой маме тоже", – рассказала Банщикова в свежем интервью.

Супруг актрисы, адвокат Всеволод Шаханов, привык к отсутствию супруги дома. К работе, говорит Банщикова, муж ее не ревнует. Всеволод понимает, что Анна не из тех женщин, которые испытывают удовольствие от роли домохозяйки.

Шаханов и Банщикова мало проводят времени наедине. Вырваться куда-то без детей пара не может. В путешествие супруги всегда берут наследников. Звезда "Ищейки" и ее избранник стараются как можно больше времени посвящать сыновьям и дочке. Из-за работы, говорит актриса, она и ее муж редко видят отпрысков.