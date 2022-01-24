"Кто-то приходит, кто-то уходит": Аверин о текучке кадров в сериале "Склифосовский"

Съемочная группа популярной ленты уже приступила к работе.

В Москве официально стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифосовский". Творческий коллектив теленовеллы о работниках медицинского учреждения по традиции уже разбил тарелку о штатив камеры.

По словам исполнителя главной роли Максима Аверина, юбилейная часть ленты не разочарует поклонников. Артист и его коллеги сделают все возможное, чтобы угодить зрителям. Знаменитость обещала сезон полный огня и страсти. Также Максим Аверин пожелал поклонникам "Склифосовского" крепкого здоровья.

Премьера десятого сезона сериала "Склифосовский" состоится в 2023 году. Свежие эпизоды подарят героям сериала новые трудности. Персонажи продолжат спасать жизни и разбираться в непростых личных драмах.

Как намекнул Максим Аверин, в десятом сезоне не всем уже полюбившимся актерам картины нашли место. Известно, что в ленте о медиках большая текучка кадров. Ранее на эту проблему жаловался актер Дмитрий Миллер.

"Кто-то приходит, кто-то уходит, а кто-то возвращается, потому что понимает, что лучше нет", – порассуждал о ситуации Максим Аверин.

Совсем скоро, напомним, зрителей "России 1" порадует премьера девятой части ленты. В сюжете картины произойдут большие перемены. Так, например, в Сети активно обсуждают появление в "Склифосовском" актрисы Марии Порошиной. Приглашение знаменитости в теленовеллу не всем поклонникам пришлось по душе.