"Вывели": взбешенная звезда "Склифосовского" сообщила о беспардонном поведении продюсеров

49-летний актер Дмитрий Миллер рассказал в свежем интервью, что не появится в девятом сезоне сериала "Склифосовский". В новую часть ленты о медиках знаменитость просто-напросто не позвали. Свежие эпизоды картины вот-вот должны стартовать на телеканале "Россия 1".
Ходят слухи, что в ближайшее время создатели "Склифосовского" начнут работу над десятым сезоном сериала. Пока никаких предложений от продюсеров Миллеру не поступало. Знаменитость вообще не уверена, что хочет продолжать сотрудничество с создателями теленовеллы. Вероятно, Дмитрия бесит то, как авторы ленты беспардонно поступают с артистами.
"Мне не очень нравится позиция продюсеров: захотели – ввели героя, расхотели – вывели из проекта", – признался актер.
Впрочем, Дмитрий Миллер не скрывает, что любит проект "Склифосовский". По словам артиста, его дуэт с актрисой Ольгой Павловец очень нравился зрителям. Их экранная пара, говорит артист, раскрывала много социальных и семейных проблем. Поклонники очень переживали за их героев.
Сейчас Дмитрия Миллера можно увидеть на Первом канале, в сериале "Ищейка". Транслируется шестой сезон шоу. Актер играет роль Петра Иноземцева, который пытается вернуть расположение героини Александры Кушнир.