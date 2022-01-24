"Прекрасно про себя все понимаю": почему Куликова из "Склифосовского" требует отдельную гримерную

У звезды сериала "Склифосовский" Марии Куликовой нет и никогда не было райдера. Артистка самостоятельно создает себе комфорт на съемочной площадке. Например, еду Куликова приносит из дома или заказывает в ресторане. Единственное, что требует Мария от продюсеров – отдельная гримерная.
Как оказалась, в обед знаменитость уединяется в актерском вагончике, чтобы часок поспать. Съемочная смена, говорит Куликова, длится двенадцать часов. Быть активной и внимательной все это время сложно, поэтому важен даже небольшой отдых.
Иногда гримерную актрисе приходится делить с кем-то еще. В такой ситуации Куликовой обходится без привычного тихого часа.
Мария Куликова рассказала также, что у артистов серьезного уровня довольно обширный список требований, себя же звезда "Склифосовского" считает "рабочей лошадкой". Отсутствие завышенных ожиданий, признается актриса, помогает и в обычной жизни – она не бывает разочарована. Мария утверждает, что всегда готова к некомфортным условиям работы.
"Прекрасно про себя все понимаю, не отношу к значимой фигуре", – сказала Мария Куликова в свежем интервью.