"Вечно рыдающая": Порошину не хотят видеть рядом с Авериным в "Склифосовском"

Появление новой героини в теленовелле интригует.

Совсем скоро на экраны выйдет девятый сезон сериала "Склифосовский". Зрители телеканала "Россия 1" с нетерпением ждут появления на экране полюбившихся героев. Уже известно, что главная пара в теленовелле, медики Олег Брагин и Марина Нарочинская, в новых сериях поставят отношения на паузу. Главный герой уволится из Склифа и уйдет в обычную поликлинику.

В девятом сезоне сценаристы введут нового персонажа, который захочет побороться за сердце Брагина. Соперницей Нарочинской станет главврач поликлиники по фамилии Сперанская. Эта роль досталась популярной актрисе Марии Порошиной.

Интересно, что много лет назад Порошину уже приглашали в сериал "Склифосовский". Еще до начала съемок артистка должна была пробоваться в ленту вместе с Максимом Авериным. Из-за плотного рабочего графика Мария не смогла участвовать в кастинге.

В девятый сезон ленты о медиках Мария Порошина попала без проб. Дело в том, что режиссер новых эпизодов теленовеллы, Юлия Краснова, ранее уже работала с актрисой в проектах "Монтекристо" и "Челночницы".

О том, как долго просуществует ее героиня в "Склифосовском", Порошина не знает. Мария понимает, что главная любовная линия в ленте – это отношения Брагина и Нарочинской.

Появление Порошиной в "Склифосовском", надо сказать, зрителей заинтриговало. Поклонникам ленты любопытно узнать о том, как далеко зайдет общение Брагина и Сперанской.

"Ох, чувствую, 9 сезон будет очень непростой! придется хорошенько понервничать за любимых Брагиных…!) 🥺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – рассуждает поклонник шоу в личном микроблоге исполнительницы роли Марины Нарочинской, актрисы Марии Куликовой.

Некоторые зрители с трудом представляют себе Порошину в "Склифосовском". Поклонники отечественных теленовелл не готовы к переменам, которые принесет с собой персонаж Марии. Порошину не хотят видеть рядом с Авериным.

"Для меня Порошина это сразу "Всегда, говори Всегда". Не представляю я ее в Склифе... ну могу ошибаться", "да и вообще-то жаль, что она появится в Склифе😃", "И еще со всякими дурацкими образами. Очень жаль, что она в этом сериале будет", "кстати согласна Порошина ассоциируется только с этим фильмом", "И вечно рыдающая, это у нее хорошо получается..., "А то Куликова не вечно рыдающая! 🤣🤣🤣И с вечно открытым ртом, он у нее вообще не закрывается, по-моему!🙈🤣🤣🤣🤣🤣🤣", – рассуждают обитатели Сети.