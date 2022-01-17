Банщикова оправдалась за нелепый ляп в "Ищейке" и ответила на слухи о финале сериала

Первый канал продолжает трансляцию шестой части "Ищейки". Практически сразу после премьеры новых эпизодов ленты появились слухи о том, что этот сезон картины предпоследний. Дескать, в оригинальной американской версии проекта всего семь частей. В свежем интервью исполнительница главной роли Анна Банщикова отметила, что разговоры о финале "Ищейки" преждевременны.
По словам актрисы, российская "Ищейка" может просуществовать дольше зарубежной предшественницы. Все зависит от рейтингов. Пока сериал будет популярен, его будут снимать.
"Но пока загадывать что-то сложно", – отметила Анна.
Также Анна Банщикова прокомментировала эпизод из "Ищейки", который зрители в Сети признали киноляпом. Аудиторию Первого канала возмутил момент, в котором птица перенесла на когтях тлеющую материю, спровоцировав тем самым крупный пожар. Поклонники ленты высмеяли сценаристов, заявив, что такой сюжетный поворот больше подходит для фантастических лент. Дескать, в реальности птицы боятся огня, а синтепон тлеет, а не горит.
Как рассказала Банщикова, эпизод с птицей – это не вымысел сценаристов. Подобная история произошла в реальности. Эта сцена, отметила звезда, является своеобразной метафорой: маленькая ошибка может повлечь за собой серьезные последствия.
Критики в Сети Анна не боится. Даже к негативу звезда "Ищейки" относится спокойно. "Значит есть что обсудить, значит, люди неравнодушны", – рассудила Банщикова.