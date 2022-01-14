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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина. Фото телеканала Марина Зудина и Максим Петров. Фото телеканала
Фото телеканала "Россия" Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Фото телеканала Мария Миронова и Евгений Папунаишвили. Фото телеканала Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов. Фото телеканала

Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале

Актриса Мария Миронова готовится к премьере шоу "Танцы со звездами".
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В конце текущей недели на "России 1" начнется трансляция свежего сезона проекта "Танцы со звездами". Участники шоу – звезды отечественного экрана и их профессиональные партнеры – много тренируются, оттачивая номера перед премьерой. Актриса Мария Миронова и танцор Евгений Папунаишвили, например, проводят в репетиционном зале по шесть-восемь часов в день. По словам Марии, она хотела бы уделять танцам еще больше времени, но у нее не хватает сил.

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Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Миронова призналась также, что после родов совсем потеряла форму, поэтому готовиться к выступлению ей нелегко. Актриса, напомним, в сентябре 2019 года вновь стала мамой. У знаменитости родился сын Федор. Судя по всему, позднее родительство измотало 48-летнюю артистку. Вернуться в строй Марии помогает партнер. Папунаишвили пришлось "откачивать" Миронову в зале.

"Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал", – похвасталась актриса.

Миронова впервые участвует в телевизионном танцевальном шоу, поэтому во всем стремится достичь идеала. О том, каким будет ее номер в премьерном выпуске шоу, Мария умолчала. Между тем на свежих фото Миронова облачена в свадебное платье, а ее партнер в костюм жениха.

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили. Фото телеканала "Россия"

Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина тоже будет покорять главный танцпол страны. Вдова Олега Табакова не скрывает, что во время репетиций столкнулась со сложностями. Самое проблематичное, считает знаменитость, – собрать танец. Артистка и ее партнер Максим Петров сначала учат движения, потом связки. Главное, говорит Марина, удержать в голове весь номер от начала до конца.

Марина Зудина и Максим Петров. Фото телеканала "Россия"

Конкуренцию Марине Зудиной и Марии Мироновой готова составить актриса Ольга Медынич, известная по сериалам "Война семей" и "Вампиры средней полосы". У Медынич совсем нет танцевального опыта, поэтому она очень волнуется. Себя знаменитость называет "девочкой-буратино". Актриса удивляется тому, как у ее партнера, Руслана Хисамутдинова, хватает терпения.

Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов. Фото телеканала "Россия"

Дмитрий Харатьян, между тем, утверждает, что пришел на "Танцы со звездами" не для того, чтобы соревноваться. Артист желает получить от шоу радость и новый опыт. Как оказалось, знаменитость ненавидит конкуренцию и все, что ей сопутствует.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина. Фото телеканала "Россия"

Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Фото телеканала "Россия"

Фото телеканала "Россия"

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 11:23

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