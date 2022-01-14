Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале

Актриса Мария Миронова готовится к премьере шоу "Танцы со звездами".

В конце текущей недели на "России 1" начнется трансляция свежего сезона проекта "Танцы со звездами". Участники шоу – звезды отечественного экрана и их профессиональные партнеры – много тренируются, оттачивая номера перед премьерой. Актриса Мария Миронова и танцор Евгений Папунаишвили, например, проводят в репетиционном зале по шесть-восемь часов в день. По словам Марии, она хотела бы уделять танцам еще больше времени, но у нее не хватает сил.

Миронова призналась также, что после родов совсем потеряла форму, поэтому готовиться к выступлению ей нелегко. Актриса, напомним, в сентябре 2019 года вновь стала мамой. У знаменитости родился сын Федор. Судя по всему, позднее родительство измотало 48-летнюю артистку. Вернуться в строй Марии помогает партнер. Папунаишвили пришлось "откачивать" Миронову в зале.

"Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал", – похвасталась актриса.

Миронова впервые участвует в телевизионном танцевальном шоу, поэтому во всем стремится достичь идеала. О том, каким будет ее номер в премьерном выпуске шоу, Мария умолчала. Между тем на свежих фото Миронова облачена в свадебное платье, а ее партнер в костюм жениха.

Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина тоже будет покорять главный танцпол страны. Вдова Олега Табакова не скрывает, что во время репетиций столкнулась со сложностями. Самое проблематичное, считает знаменитость, – собрать танец. Артистка и ее партнер Максим Петров сначала учат движения, потом связки. Главное, говорит Марина, удержать в голове весь номер от начала до конца.

Конкуренцию Марине Зудиной и Марии Мироновой готова составить актриса Ольга Медынич, известная по сериалам "Война семей" и "Вампиры средней полосы". У Медынич совсем нет танцевального опыта, поэтому она очень волнуется. Себя знаменитость называет "девочкой-буратино". Актриса удивляется тому, как у ее партнера, Руслана Хисамутдинова, хватает терпения.

Дмитрий Харатьян, между тем, утверждает, что пришел на "Танцы со звездами" не для того, чтобы соревноваться. Артист желает получить от шоу радость и новый опыт. Как оказалось, знаменитость ненавидит конкуренцию и все, что ей сопутствует.