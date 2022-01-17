Роман с Кеосаян, появление дочери, развод: что известно о скончавшейся звезде "Кухни"

Накануне скончался известный актер Иван Рудаков. У звезды отечественных сериалов "Ищейка" и "Кухня" осталась десятилетняя наследница.
Иван Рудаков встретил будущую супругу, актрису Лауру Кеосаян, в 2008 году на съемках сериала "Цыганочка с выходом". В ленте знаменитости играли возлюбленных. Тогда романа между артистами не возникло – Иван был женат.
Судьба вновь свела Рудакова с Кеосаян в 2010-м на съемках ленты "Вера. Надежда. Любовь". К тому моменту Иван уже как год был в разводе, поэтому его интрижке с коллегой по цеху ничего не мешало. Служебный роман быстро перерос в серьезное чувство.
После завершения работы над теленовеллой Рудаков и Кеосаян поженились. В 2011 году у пары родилась девочка, которую назвали Серафимой. О том, что носит малыша под сердцем, Лаура узнала в период съемок ленты "Склифосовский".
В 2013 году Иван и Лаура подали на развод. О причинах краха семьи артисты не распространялись. Рудаков и Кеосаян сумели сохранить дружеские отношения ради дочери. Звезда "Медиума" души не чаяла в наследнице. Себя Иван называл "воскресным папой". Артист гордился тем, что девочка растет очень на него похожей.
Лаура Кеосаян убита горем из-за кончины бывшего мужа. "Светлый путь… Родной… Светлая память… Ваня", – написала она в соцсетях.
Как писали "Дни.ру", Иван Рудаков умер в реанимации одной из столичных больниц. Ранее были обнародованы причины смерти звезды экрана.