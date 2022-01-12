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Сериалы
"Невообразимое, местами непотребное": мечущаяся между мужиками Банщикова из "Ищейки" взбесила народ

"Невообразимое, местами непотребное": мечущаяся между мужиками Банщикова из "Ищейки" взбесила народ

В Сети обсуждают свежий сезон ленты о полковнике полиции Александре Кушнир.
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На днях на экраны вышел шестой сезон сериала "Ищейка". На Первый канал вернулась Анна Банщикова в образе полковника полиции Александры Кушнир. Зрители уверены, что эта часть ленты станет предпоследней. Дескать, в оригинальной "Ищейке", которая выходила в США с 2005 по 2012 год, всего семь сезонов. Кроме того, считают пользователи Сети, сюжет российской адаптации уже выдохся. Шаблонные приемы слишком бросаются в глаза.

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Любовные истории главной героини порядком утомили аудиторию. Александра Кушнир в своих метаниях между мужчинами выглядит неприлично и откровенно бесит. В российской версии "Ищейки", уверены поклонники, слишком много экранного времени уделяется личной жизни персонажа, когда в оригинальном сериале вообще нет линии с ребенком и его отцом, от чего зарубежная версия только выигрывает. Зрители сошлись на мнении, что героя Иноземцева надо вообще вывести из сюжета, например, женив его на какой-нибудь модели.

"А Кушнир что-то невообразимое, местами непотребное. Убежала в Геленджик от одного, попала к другому, ребенок от третьего, замужем за четвертым. И сейчас, при таком порядочном муже Борисе, опять интрижка с Иноземцевым. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – считает народ.

Активно обсуждаются киноляпы, которые обнаружены уже в первых эпизодах. Например, в сцене, когда мужчина кидает песок в лицо главной героини, та даже не дернулась, не попыталась инстинктивно прикрыть глаза. Также фантастической показалась история, в которой птица перенесла на когтях тлеющую материю, спровоцировав пожар в кемпинге.

Нашли зрители за что похвалить создателей "Ищейки". По мнению пользователей Сети, в шестой части Александра Кушнир сменила имидж, что пошло ей на пользу. Художники по костюмам отлично поработали, считают ценители.

Множество комплиментов от аудитории Первого канала традиционно получила актриса Анна Банщикова. Звезду хвалят за естественность и невероятное обаяние.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 11:29 Источник: "Кино-театр.ру" ✓ Надежный источник
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