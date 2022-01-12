Куликова из сериала "Склифосовский" записала видео после обнародования интимных тайн

Артистка набирается сил перед стартом съемок очередного сезона сериала "Склифосовский".

Звезда отечественных теленовелл Мария Куликова провела новогодние каникулы на Красном море. От курорта знаменитость осталась в полном восторге. "Обалденно!" – поделилась впечатлениями актриса.

В личном микроблоге Куликова опубликовала видео с курорта. В кадре она отдыхает на пряже под навесом. За спиной Марии открывается потрясающий вид на водную гладь. Знаменитость облачена в светлое платье с длинными рукавами, ее голову венчает тюрбан из махрового полотенца. Глаза артистка спрятала под солнцезащитными очками.

Общаясь с подписчиками звезда сообщила, что Новый год она встретила спокойно и по-домашнему. Кроме того, актриса рассказала, что совсем скоро начнет сниматься в десятом сезоне сериала "Склифосовский". Работа над юбилейной частью ленты должна была стартовать еще в минувшем декабре, но почему-то была отложена.

Куликова, отметим, не любит делиться с общественностью подробностями личной жизни. Актриса не называет имени мужчины, с которым счастлива уже семь лет. Между тем накануне коллега знаменитости, артистка Серафима Низовская, обнародовала интимные тайны актрисы. Она заявила журналистам, что ее бывший муж Виталий Кудрявцев уже давно является избранником Марии Куликовой. Слухи о связи Виталия и Марии, отметим, ходят уже давно.

По словам Низовской, Куликова и Кудрявцев счастливы, но в ЗАГС не торопятся. Пара любит путешествовать. На отдых влюбленные берут детей от прошлых отношений – Мария сына Ивана, а Виталий наследника Савелия.