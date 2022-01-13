Обиды и ревность: что известно о неидеальном браке звезды "Склифосовского" с популярной актрисой

Что известно о личной жизни звезды сериала "Склифосовский" Владимира Жеребцова.

Скоро на телеканале "Россия 1" состоится премьера девятой части сериала "Склифосовский". На экраны вернется актер Владимир Жеребцов в образе хирурга Константина Лазарева. В кино артист снимается с начала нулевых. Первой заметной работой в карьере знаменитости стал фильм "Утесов. Песня длиною в жизнь", где он сыграл молодого вокалиста. Между тем всенародную любовь Жеребцов получил благодаря теленовеллам "Доярка из Хацапетовки", и "Громовы".

К актерству Владимир Жеребцов начал тяготеть в довольно юном возрасте. В школьные годы будущая звезда посещала театральную студию "Юпитер". В 13 лет состоялся дебют Владимира на сцене. Затем судьба свела артиста с Государственным академическим Малым театром и Московским драматическим театром имени Пушкина, в котором знаменитость служит по сей день.

Именно в стенах театра Пушкина Владимир Жеребцов встретил свою будущую супругу. В 2003 году тогда еще студентку Школы-студии МХАТ Анастасию Панину вместе с сокурсниками позвали в массовку спектакля "Ромео и Джульетта". Роль отпрыска семьи Монтекки в постановке как раз играл Жеребцов.

История любви Владимира и Анастасии непростая. Они не сразу поняли, что созданы друг для друга. Роман между артистами вспыхнул только через три года после первого знакомства, когда они играли мужа и жену в постановке "Пули над Бродвеем". Некоторое время Жеребцов и Панина проверяли чувства на прочность. Влюбленные даже расставались на некоторое время, так как не верили в серьезность намерений друг друга. Спустя время театр соединил артистов вновь.

В 2009 году Владимир Жеребцов отвел Анастасию Панину под венец. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Александра. Брак Владимира и Анастасии нельзя назвать идеальным. Как однажды рассказывала Панина, в этом союзе присутствуют и ревность, и обиды. Между тем знаменитости научились находить выход из любой ситуации без вреда для отношений. Жеребцов и Панина до сих пор вместе выходят на сцену и снимаются в сериалах. Например, в ленте "Физрук" Владимир исполнил роль возлюбленного героини Татьяны.