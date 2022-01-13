Невеста Бузова, обвинения бывшей и девушка мечты: холостяку Милошу Биковичу исполнилось 34 года

Что известно о личной жизни артиста Милоша Биковича.

13 января Милош Бикович празднует 34-летие. Актера из Сербии, звезду фильмов "Холоп", "Духless 2", сериалов "Отель Элеон", "Гранд" и "Магомаев" очень любят в России.

В феврале минувшего 2021 года Милош Бикович получил гражданство нашей страны. Артист был несказанно рад российскому паспорту. По словам знаменитости, в Москве он никогда не чувствовал себя чужим. Русские и сербы похожи, считает артист. Дескать, эти народы объединяет история, православие, культура и ценности.

Бикович не исключает, что когда-нибудь купит жилье в российской столице или за ее пределами. На данном этапе звезда "Холопа" вынуждена арендовать апартаменты. Милош мечтает о большом доме за городом, в котором росли бы его будущие дети. Знаменитость устала от статуса холостяка и уже задумывается о создания семьи. Правда, претендентку на роль жены Бикович пока не встретил.

Одно время в Интернете за Милоша Биковича сватали поющую телеведущую Ольгу Бузову. По мнению сетевых прозорливцев, знаменитости могут создать счастливый союз. Мол, Милош и Ольга совместимы по датам рождения, поэтому будут жить без скандалов и истерик. Между тем провозвестники не учли, что серб очень религиозен и, скорее всего, ищет воцерковленную невесту. Бузова же не создает впечатления набожной барышни.

В списке любовных побед Милоша Биковича модель Саша Лусс, актриса Аглая Тарасова, манекенщица Барбара Таталович и чемпионкой России по бальным танцам Арина Волошина. Расставание с Волошиной, отметим, обернулось для артиста скандалом.

Арина во всеуслышание обвинила актера в эгоцентризме. Танцовщица заявила, что встречалась со звездой почти год. Все это время Милош думал только о своей репутации, запрещая ей как-либо публично комментировать их связь. По словам девушки, артист был груб и "перешел все рамки".

Бикович не оставил претензии бывшей девушки без ответа. Артист подчеркнул, что детали его личной жизни не имеют особого значения, поэтому обсуждать стоит более значимые темы. Милош добавил, что уважительно относится ко всем своим экс-зазнобам, даже если они пытаются его оболгать. В этом конфликте общественность встала на сторону звезды "Холопа".

В недавнем интервью Милош Бикович признался, что его сердце сейчас абсолютно свободно. На поиски второй половинки у звезды пока нет времени – 28 дней в месяц у него рабочие. Раньше артист любил ходить на тусовки, но теперь все иначе. В барышнях Бикович ценит не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Девушка мечты Милоша умеет создавать вокруг атмосферу творчества, стремится к знаниям и переменам. Актеру важно, чтобы с избранницей было о чем поговорить.