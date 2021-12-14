Под капельницей: в Сеть попали леденящие душу фото окровавленного актера Биковича

Звезда сериалов "Магомаев", "Отель Элеон", "Балканский рубеж" и фильма "Холоп" Милош Бикович продемонстрировал жуткие кадры в личном микроблоге. 33-летнего артиста запечатлели в поле с окровавленной повязкой в районе живота и капельницей.
Милош в кадре, несмотря на ранение, выглядит бодрым и широко улыбается. Как оказалось, леденящее душу фото сделано на съемках картины "Южный ветер". Кровь и капельница – всего лишь реквизит.
"Оптимизм — это новый сарказм", – коротко подписал снимок Бикович.
Подписчики, отойдя от шока, на пост Милоша Биковича отреагировали с юмором. В комментариях к публикации они поупражнялись в остроумии.
"Судя по искрометной улыбке на лице, "пациент скорее жив, чем мертв (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ". Или его "заклинило".... 🤪🤪🤪", "Реквизиторы явно перепутали пакеты …. Оптимистическая картинка 🤦🏼♀️😂😂😂😂", "Это истерическое !!!😂 😂 😂 !", "Когда нужно выходить на работу, даже если тебе слегка нехорошо", "Ужасы нашего городка! 😮😮😮", – отмечают пользователи Сети.
Отметим, в начале этого, 2021 года Милошу Биковичу вручили российский паспорт. Соответствующий указ об этом подписал Владимир Путин. Уроженец Сербии не раз говорил, что давно считает Россию вторым домом. В культурной жизни нашего отечества Бикович участвует более семи лет.