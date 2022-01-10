"Привела какого-то мужика, посадила ко мне на кухню": Бабенко о стремительном романе Банщиковой

Раскрыты детали личной жизни звезды "Ищейки".

В марте 2007 года звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова вышла замуж за адвоката из США Всеволода Шаханова. Для актрисы это был второй брак. С Всеволодом Анну познакомили общие друзья, когда юрист был в Москве проездом. Банщикова и Шаханов сразу поняли, что созданы друг для друга.

"Настоящая любовь – она либо никогда, либо сразу", – рассудила звезда "Ищейки". Анна отметила, что ее сердце не пришлось завоевывать.

Похожей позиции в вопросе любви придерживается и супруг знаменитости. "Мне непонятно, когда люди могут встречаться по пять лет, по десять лет. По-моему, это можно понять буквально за пару недель, если ты хочешь быть с человеком, или нет. Но таких много тоже. Это их выбор. Я их не осуждаю, но у нас получилось по-другому", – отметил Всеволод Шаханов.

Роман Банщиковой и Шаханова развивался стремительно. Близкие актрисы не верили, что эта интрижка перерастет во что-то серьезное. Подруга звезды "Ищейки", актриса Алена Бабенко, так вспоминает первое знакомство с Всеволодом Шахановым: "Она и мужа привела ко мне домой внезапно. Привела, открыла дверь: "Здравствуй, Алена! Это Сева". Я сказала: "Кого ты привела? Это кто?".(…) Привела, думаю, какого-то мужика, посадила ко мне на кухню".

Анна Банщикова называет себя человеком нелогичным, неспособным действовать расчетливо. Принимая предложение Шаханова актриса долго не размышляла. К собственной личной жизни Анна относится несколько легкомысленно.

Банщикова и Шаханов вместе уже 15 лет. У пары трое детей: 14-летний Михаил, 12-летний Александр и четырехлетняя Мария.